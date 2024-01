Jorge del Castillo aseguró que chats de Jaime Villanueva "no van a tener ningún valor legal"

Jorge del Castillo, defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que no tendrán “ningún valor legal” los chats que dieron origen a la investigación sobre una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.

“Otro tema importante en la sesión de hoy ha sido la demostración de que esos chats, pues no tienen y no van a tener ningún valor legal”, afirmó el excongresista en referencia a la audiencia convocada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para evaluar el recurso de apelación con el que su defendida busca dejar sin efecto su suspensión por seis meses.

“El perito ha visto el expediente del juez y en él no consta ningún acta de la extracción de los chats del teléfono ‘x’. Aquí lo que hubo es un pantallazo del teléfono tal que han mutilado, han editado ese pantallazo, le toman otra copia para que parezca una versión, pero se nota claramente la mutilación y la copia de la copia, terminan en el expediente. No hay una certificación, no hay código hash, no hay cadena de custodia”, manifestó en el programa Las cosas como son.

Jaime Villanueva, quien fuera el asesor de confianza de la extitular del Ministerio Público, reconoció como verídicos los chats incluidos en la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop).

Durante los interrogatorios a los que fue sometido en diciembre del año pasado, dijo haber conversado a través del WhastApp con un congresista de la República para realizar coordinaciones por encargo de Patricia Benavides.

Estos acercamientos, presuntamente, tuvieron como fin gestionar en el Congreso votos a favor de la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, y el nombramiento de Josúe Gutiérrez como defensor del Pueblo, a cambio del archivamiento de procesos fiscales de parlamentarios.

Sobre declaración de Villanueva

Al respecto, Jorge del Castillo dejó entrever que dichas declaraciones estuvieron condicionadas a un posible pedido de prisión preventiva.

“Pues si a Villanueva le ponen una pistola en la cabeza y le dicen ‘bueno reconoces (las conversaciones) o te vas tres años a la ‘cana’ ¿Qué hace el hombre? Estoy haciendo una figuración”.

Finalmente, el abogado de Patricia Benavides aseveró que “han pasado 40 días del proceso en la JNJ y no hay una prueba nueva. No hay una. No han llamado testigos. Podrían haber llamado a los parlamentarios o a quien fuera".