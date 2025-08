Jorge del Castillo cuestiona "rebeldía" de la Fiscalía de la Nación por no reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La doctora Patricia Benavides aún no es respuesta en el cargo de fiscal suprema, pese a que un fallo judicial revocó la suspensión por 24 meses que le impuso el juez Segismundo León. Así lo anunció su abogado, el excongresista aprista Jorge del Castillo.

En el programa Las Cosas como Son, el letrado recordó que, el pasado 1 de agosto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación presentada por la exfiscal de la Nación, por lo que -dijo-correspondía que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, oficializara el retorno de Benavides Vargas.

“La Fiscalía de la Nación, en este momento, está en una actitud de completa rebeldía. Completa rebeldía. Hoy día tenía que haber resuelto. […] Se supone que a las 5 o 6 de la tarde es el horario de oficina que podría haber tomado una decisión. No ha tomado una decisión positiva”, declaró.

“Más bien hay rumores de que ha devuelto el oficio a la Junta [Nacional] de Justicia”, agregó.

Jorge del Castillo exhorta a Delia Espinoza a cumplir la resolución judicial

Del Castillo alegó que la fiscal de la Nación podría ser sancionada si es que no acata la resolución judicial que dejó sin efecto el fallo del juez Segismundo León, quien había suspendido temporalmente a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación por presuntas irregularidades durante su gestión.

“La doctora Espinosa se está buscando todos los boletos para que ella termine sancionada el día de mañana. Realmente, yo no le deseo mal a nadie, pero francamente me parece increíble…”, alegó.

“Nos guste o no nos guste, eso es lo que corresponde. ¿Lo tiene que cumplir Delia Espinoza? Sí, ¿por qué no lo cumple? Que no se queje cuando la destituyan mañana”, finiquitó.