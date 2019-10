José Chlimper Ackerman se desempeñó como secretario general de Fuerza Popular. | Fuente: Congreso

El exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper Ackerman se pronunció sobre la decisión del fiscal José Domingo Pérez de incluirlo en la investigación por lavado de activos que sigue al partido fujimorista por presuntos aportes falsos de campaña.

A través de su cuenta de Twitter, Chlimper Ackerman aseguró que demostrará "ante el Poder Judicial lo errado y desatinado de la pretensión del fiscal José Domingo Pérez Gómez".

Indicó que el fiscal del Equipo Lava Jato dispuso la apertura de una investigación preparatoria "sin una mínima investigación preliminar" en su contra.

"Luego que el fiscal JDPG me mencionara en una audiencia hace un año, en 3 oportunidades le he solicitado me dé acceso al expediente y tome mi declaración preliminar para recabar mis descargos. No lo hizo", agregó.

Finalmente, señaló que se someterá a cualquier investigación y colaborará con la justicia.

En una disposición del pasao 7 de octubre, José Domingo Pérez formalizó una investigación preparatoria contra el también integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por los presuntos delitos de lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal en agravio del Estado.



