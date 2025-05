Fiscal José Domingo Pérez sobre caso 'Cócteles': "La pruebas no las han anuladas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, aseguró este martes que las pruebas del caso 'Cócteles' no han sido anuladas por el Poder Judicial y recalcó que solo se reestructurará la acusación contra los implicados, entre los cuales está incluido Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

"Por mandato del TC y por lo que ha ordenado la justicia penal se tiene que formular un requerimiento acusatorio de acuerdo a los marcos que estas instituciones han señalado, por lo tanto esto no será sorpresivo porque forma parte de lo que ya han ordenado. Es decir, las pruebas no las han anulado ni han indicado que el dinero recibido de parte de Odebrecht y lo que luego lo 'pitufearon' es falso, eso no han indicado", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Domingo Pérez negó que el caso se haya caído y señaló que existe una desinformación al respecto del mismo. En ese sentido, señaló que la Fiscalía discrepó con la decisión del Poder Judicial de reestructurar la acusación.

"Desde la Fiscalía discrepamos, presentamos un recurso de casación para que esta resolución pueda ser revisada ante la Corte Suprema. Recientemente se ha condenado al expresidente Ollanta Humala y esposa Nadine Heredia por los aportes de campaña recibidos de la empresa Odebrecht. La Fiscalía está demostrando que no se equivocó al momento de acusar estos hechos", expresó.



Regresa a la Fiscalía

Por otro lado, José Domingo Pérez saludó que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público aceptara en parte su apelación para anular la sanción que recaía sobre él y lo separaba seis meses de la Fiscalía. No obstante, reiteró que se había cometido un exceso contra él.

"Un número de fiscales, entre los cuales me encuentro, presentó una denuncia contra el señor José Fernández Jerí (titular de la ANC) porque se están usando reglamentos del proceso disciplinario que no reúne las formalidades de la Constitución y la ley, es decir, que no han sido debidamente publicados en el diario oficial El Peruano y es una situación que nos está afectando a muchos fiscales a nivel nacional", señaló.