Wilfredo Pedraza califica como "atropello" el fallo contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, calificó como "un atropello" el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que condenó, este martes, a su patrocinado y a la exprimera dama Nadine Heredia a 15 años de prisión efectiva, tras ser hallados como coautores del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado.

“El señor Humala está impresionado por una decisión así. En nuestros cálculos y proyecciones, habíamos descartado una ejecución inmediata, principalmente, porque es de dominio de la comunidad jurídica que las sentencias solo deben, razonablemente, cumplirse después de ser confirmadas en segunda instancia, porque así lo dispone el TC. Por tanto, no era una posibilidad, una posibilidad lejana, pero evidentemente lo ocurrido hoy nos parece un atropello", sostuvo.

"El colegiado, de una manera arbitraria, ha dispuesto una condena de ejecución inmediata [...], porque la regla en un país democrático es que condenas tan altas deban cumplirse solo cuando se confirma en segunda instancia. Hay una sentencia del TC que es vinculante, que dice exactamente eso, por principio de doble instancia, por presunción de inocencia, por el derecho a la libertad, las penas deben ejecutarse siempre después de segunda instancia. Es verdad que es una potestad de la sala, pero desde nuestro punto de vista, cuando el TC así lo estableció, la sala tendría que explicar por qué dicta hoy una ejecución inmediata", explicó.

En esa línea, Pedraza consideró "un exceso" la disposición del Poder Judicial contra su patrocinado porque "tiene, en este caso, más de 10 años de investigado; él y su señora se han presentado cuando les dictaron prisión preventiva, ha estado presente en todas las audiencias". "Tiene 10 años de comportamiento procesal impecable y, en esa lógica, me parece un exceso una decisión de esta naturaleza", recalcó.

Ollanta Humala sería trasladado a un penal mañana

Por otro lado, Pedraza indicó que, posiblemente, Ollanta Humala será trasladado mañana al penal destino que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Señaló que ahora se encuentra en la sede del Poder Judicial a la espera de un médico legista.

"Lo que estamos haciendo ahora es esperar que el médico legista venga, verifique que los detenidos, que en este caso son dos, el señor Torres también, y luego continuará el procedimiento [que] es que pasan examen médico legista, aquí [en el Poder Judicial], y luego van a ser trasladados a la carceleta del Inpe. Ahí serán clasificados y destinados al penal de destino", explicó.

"El expresidente Humala todavía permanece ahora en las instalaciones del Poder Judicial, esperamos al médico legista, y luego será trasladado a un ambiente del Inpe para ser clasificado y seguramente mañana será trasladado a su penal de destino", especificó.

Asimismo, dijo no tener información sobre Nadine Heredia, esposa del exmandatario, quien también tiene una sentencia de 15 años de prisión efectiva en su contra y que, esta mañana, no se presentó a la audiencia de manera presencial.

"No tengo información [de ella] Ha sido intervenida quirúrgicamente hace dos semanas, me parece. Tiene descanso médico, no tengo detalles de esa situación, pero tiene descanso médico por 30 días", señaló.

Finalmente, indicó que apelarán el fallo en segunda instancia y que confía en una nueva resolución judicial a favor de su defendido.

"Nosotros, obviamente, esperaremos la audiencia que viene para conocer, en su integridad, la sentencia condenatoria, vamos a interponer la apelación que corresponda, porque hay esto es apenas el primer tiempo, esto es un partido de dos tiempos y más […] Nosotros no asumimos, como hace la Fiscalía, una sentencia definitiva, en un proceso penal se gana o se pierde, y lo que manda es la prueba. Desde perspectiva de la defensa no existe elemento probatorio razonable para afirmar ingreso de dinero ni del 2006 ni del 2011", puntualizó.