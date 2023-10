José Domingo Pérez no podrá demostrar lo expuesto en el juicio oral, asegura abogado de Alejandro Toledo

Judiciales Hay una serie de contradicciones que Domingo Pérez no se van a superar, dijo Roberto Su

Hay una serie de contradicciones que Domingo Pérez no se van a superar, dijo Roberto Su. | Fuente: RPP

Roberto Su, abogado del expresidente Alejandro Toledo, señaló que el fiscal José Domingo Pérez no podrá probar todo lo dicho en sus alegatos de apertura, en el marco del juicio oral que se le sigue al exmandatario por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht.

"Ha sido una exposición bastante detallada, apasionada, novelesca, pero que, a nuestro criterio, es fantasiosa. El fiscal no va a poder demostrar en juicio todo lo que ha oralizado el día de hoy (...). Hay una serie de contradicciones que no se van a superar. Por eso que nosotros creemos que no deja de ser un discurso, un postulado, una pretensión. Pero nosotros sabemos que no va a ser probado por el Ministerio Público", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Entre hoy y mañana debemos acabar los abogados con los alegatos de apertura. Luego va a continuar sobre las pruebas nuevas que puedan ofrecer las partes y las pruebas que fueron rechazadas por el juez en etapa intermedia y que pueden insistir las defensas. Una vez que se supere esta etapa, se va a empezar con las declaraciones de los acusados y, si estos se reservan, seguirán los testimonios de los testigos", agregó.

Hay una serie de contradicciones que no se van a superar, dijo Roberto Su | Fuente: RPP

Juicio oral se lleva a cabo sin prensa nacional

Por otro lado, el jurista cuestionó que el colegiado no haya admitido la concurrencia de la prensa nacional y se mostró disconforme con que se le habilite a su patrocinado participar presencialmente del juicio solo cuando se requiera sus declaraciones.

"No pongo en duda la trasnparencia del juzgado. Sería muy temerario afirmar eso. Yo lo que sostengo es que el pueblo peruano tiene derecho a saber la verdad. Y si a un expresidente de la República lo han extraditado para juzgardol, ¿cómo es que ese juzgamiento se hace en forma casi reservada, con un canal oficial, y no con la prensa nacional en su conjunto?", aseveró.

Eliane Karp podría declarar ante la justicia por caso Ecoteva

Finalmente, con respecto al caso Ecoteva, Roberto Su indicó que la ex primera dama Eliane Karp podría venir a Perú a declarar si se cesa la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.

"Hemos insistido en el pedido de cesación de la prisión preventiva para que la señora Eliane Karp pueda retornar al Perú. El pedido fue desestimado por la Novena Sala Penal. Se encuentra en estos momentos con un recurso de nulidad para que la Corte Suprema revise el caso y si declara fundado el pedido, no demora diez días y está en Lima".