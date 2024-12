Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Exministro José Hernández confirma que fue intermediario en pedido de Martín Vizcarra de soborno de 1 millón 300 mil soles

El exministro de Agricultura José Hernández Calderón afirmó este martes que el expresidente Martín Vizcarra solicitó el pago de un soborno de 1 millón 300 mil soles para otorgar la buena pro de la obra Hospital de Moquegua cuando éste era gobernador de esta región del sur del Perú (2011-2014) y aseguró que la entrega del dínero ilícito se concretó en varios momentos en 2014 y 2016.

Así lo reveló en la audiencia del juicio oral abierto contra Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio, cuya acusación también incluye el presunto cobro de una coima de 1 millón de soles por la obra Lomas de Ilo en la región Moquegua.

Durante el extenso interrogatorio a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, Hernández -quien declaró en calidad de testigo- abundó en detalles sobre todo el proceso del presunto acto ilícito, desde el momento en el que Vizcarra habría solicitado la coima, hasta la supuesta entrega de un último saldo del dinero mal habido.

De acuerdo al testimonio de Hernández, en el 2013 fue contactado por Rafael Granados, entonces gerente comercial de la empresa ICCGSA, para que intercediera entre su compañía y Vizcarra, en ese momento Gobernador Regional de Moquegua, con el fin de conversar sobre el proceso de la buena pro del Hospital de Moquegua.

ICCGSA, que estaba en cosorcio con la empresa INCOT S.A.C, "quería asegurar" la adjudicación de la obra, y el contacto con Vizcarra se concretó a fines de noviembre de 2013 a través de una de llamada telefónica. Hernández y Granados se encontraban en la CADE que se realizaba en Paracas, Ica, y según el relato del exministro, él fue el intermediario de la solicitud de la coima.

"Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono y ahí empieza una conversación diferente. Ahí (Vizcarra) me pregunta si los conozco (a ICCGSA) y si son serios y que si habría algo adicional; o sea un premio [...] que ellos se comen la torta solos. Se me quedó grabado porque nunca le había escuchado una expresión de ese tipo", dijo Hernández

"Y la conversación devino en 'si había algo para él', y le digo que hable directamente con Granados. Me dice 'mejor tú dile' y le digo 'de qué estamos hablando' y él me habla de un monto de dinero: 1 millón 300 mil soles. Le digo a Granados "esto es lo que está pidiendo para otorgar la buena pro y firma de contrato", agregó el exministro.

Hernández reveló que tras la propuesta del entonces gobernador regional, Granados realizó consultas con las empresas del consorcio y aceptaron pagar el soborno. Luego llamó a Vizcarra para ponerlo en autos "y se dio por cerrada la negociación", luego de lo cual el ahora expresidente le solicitó el teléfono del representante legal de de ICCGSA, Javier Jordán, presumiblemente para ratificar el acuerdo.

¿Cómo se habrían realizado los pagos a Vizcarra?

El exministro dijo en la audiencia que el pago del millón 300 mil soles de coima se realizó en varias entregas, y de acuerdo a su relato fue testigo de ello hasta en seis ocasiones.

Indicó que el primer pago se realizó entre fines de marzo e inicios de abril del 2014. Según contó, Vizcarra le insistía en que se comunicará con los representantes del consorcio para que la entrega del dinero se concretara. Hernández dijo que hacia estos pedidos a través de mensajes en WhatsApp, en donde se referían a Vizcarra como 'el amigo del sur', por su origen moqueguano.

Hernández Calderón dijo que en dos oportunidades recogió paquetes -de sobres de manila sellados con cinta adhesiva- que "evidentemente" contenían dinero en las oficinas de ICCGSA en Lima, y que luego se los enviaba a Vizcarra con su chofer, "el señor Carlos Aranda". La segunda entrega se realizó el 22 de julio de 2014, según el exministro.

Durante la audiencia, el fiscal Juárez Atoche, proyectó diapositivas con las conversaciones de WhatsApp de Hernández con Vizcarra o representantes de ICCGSA, en los que se coordinaba la entrega del dinero.

Hernández se quejó de que Vizcarra siempre se excusó para no llegar a las citas en el local de ICCGSA, pese a que en todas las ocasiones confirmó que estaría en el lugar para recoger el dinero. Dijo que en otras ocasiones, el expresidente recogió los paquetes de dinero en su oficina luego de que él pasara por ellos a la sede de la empresa.

"En tres oportunidades más recogí el dinero, con el argumento de que Vizcarra no podía ir y me decía que lo traiga a la oficina y el lo recogía [...] Él venia con un maletin de cuero de color marron oscuro, ahí ponía el dinero y se lo llevaba", afirmó.