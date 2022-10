El virtual regidor de la Municipalidad de Lima se entregó ayer tras brindar una entrevista a RPP | Fuente: Congreso

El excongresista José Luna Morales pasará los próximos 34 meses de prisión preventiva en su contra en el centro penitenciario Ancón I. Así lo informaron fuentes policiales a RPP Noticias.

La Policía detuvo al también virtual regidor a la Municipalidad de Lima en los estudios de RPP Noticias luego de brindar una entrevista donde recalcó ser inocente de las acusaciones en su contra. Luna Morales pasó la noche en la sede de requisitorias luego de someterse a todos los procedimientos de ley antes de ser derivado al penal.

“Primero que no estoy de acuerdo con la resolución que ha dado el día de hoy el juez, pero en un país democrático tenemos que respetar las instituciones, obviamente que me voy a entregar el día de hoy a la justicia. Como lo dije siempre, yo no me corro de la justicia, hay que mejorar muchas cosas, pero una de ellas es ponerse a derecho para que las investigaciones se puedan dar”, indicó José Luna Morales antes de su arresto.

El Poder Judicial dictó 34 meses de prisión preventiva contra el excongresista por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Luna Morales habría comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos como consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello, con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

Mateo Castañeda, abogado de Luna Morales, señaló que su cliente ha demostrado tener un arraigo de calidad, por lo que no existe peligro de fuga. Explicó que si bien el excongresista hizo varios viajes al extranjero, siempre volvió al país y que su elección como regidor es una de las razones por las que el Poder Judicial debió haber tomado en cuenta.

Daniel Urresti: "En Podemos Perú no nos escondemos"

Daniel Urresti, excandidato municipal por Podemos Perú, destacó que el virtual regidor de Lima Metropolitana se entregara a las autoridades pues esto refuerza la imagen del partido.

"En Podemos Perú no nos escondemos, no nos asilamos ni nos suicidamos. Aceptamos lo que dice la justicia como cualquier ciudadano. Eso creo que refuerza la imagen del partido porque al señor Luna no lo han condenado, está en investigación. El fiscal cree que el señor Luna puede fugarse y por eso ha pedido una detención preventiva mientras continúa la investigación", sostuvo en una entrevista a RPP Noticias.

Daniel Urresti sostuvo que continuará en Podemos Perú y solo si hay una sentencia contra José Luna Morales consideraría dejar la agrupación política.