Américo Zambrano: Fiscalía está corroborando versión de presunta fuga del exministro Juan Silva a Venezuela

Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia y el Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, ofrece S/ 50 000 a quien dé información sobre su paradero. | Fuente: MTC

Américo Zambrano, periodista del semanario Hildebrandt en sus trece, afirmó que un informante del Ministerio Público y del Equipo Especial de la Policía que colabora con la Fiscalía señaló que el exministro de Transportes, Juan Silva, habría fugado del país con rumbo a Venezuela.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP, Américo Zambrano aclaró que la información del colaborador sobre la fuga del exministro está siendo corroborada por la Fiscalía y el Equipo Especial.

"La Policía recibió la versión de un informante que les dijo que el señor Juan Silva estuvo escondido en un departamento de Jesús María. La Policía fue a corroborar la información y en efecto vieron las cámaras de seguridad que Silva estuvo en este inmueble durante los primeros días de junio. Posterior al dictamen del arresto que se le había dado", dijo.

El periodista indicó que en los videos de esas cámaras de seguridad del edificio de Jesús María aparece Juan Silva con otras dos personas que se encuentran en proceso de identificación.

"El informante ha dicho muy claramente que luego de haberse escondido en el departamento de Jesús María el exministro ha ido cambiando de inmuebles hasta que finalmente habría fugado, de acuerdo a esta versión que falta corroborar, hacia Venezuela", dijo.

Además, Américo Zambrano precisó que otros indicios se suman a esta probable fuga de Juan Silva como la intervención policial a un inmueble en Ventanilla, en Ancón, en casas de familiares, donde se halló su pasaporte y prendas de vestir.

Américo Zambrano, periodista del semanario Hildebrandt en sus trece | Fuente: RPP

"Estos indicios sumados a la información precisa que ha dado un informante da al Ministerio Público y la Policía pistas para verificar", expresó.

Además, el periodista sostuvo que la Fiscalía tiene información de una transferencia de 30 mil dólares a un ciudadano extranjero realizado por allegados por Juan Silva.

"Yo le hice esta pregunta al abogado, Luis Yalan, y dijo que en efecto el señor Silva, su cliente, a través de otra persona le había pedido que haga una transferencia a un ciudadano extranjero y que el doctor Yalan no pudo hacer esa transferencia. Incluso, hablamos hace una semana, que él sospechaba que el exministro estaba fuera del país", relató.

"No tiene por qué fugarse"

El abogado de Juan Silva, Luis Yalán afirmó más temprano al programa Encendidos que su patrocinado se encuentra en el Perú y descartó una fuga como reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

"Me parece una información nada seria. Se lo he dicho y lo repito: mi cliente está a buen recaudo en un estado constitucional, democrático y social como es el Perú; y no tiene por qué fugarse", expresó.

Actualmente Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia y el Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, ofrece S/ 50 000 a quien dé información sobre su paradero.

Cabe indicar que el Poder Judicial dictó el 7 de junio una detención preliminar contra el citado exministro de Transportes como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor José Francisco Parodi, médico geriatra, señaló que cuando se habla de intimidad en adultos mayores, tiene que ver con la parte profunda de la persona, de sentimientos y de su ser. Indicó que mientras tengan mayor intimidad, tienen más posibilidades de disfrutar de su vida sexual, sin embargo, esta puede verse perjudicada por algún problema de salud.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.