Juan Silva | Fuente: Andina

El Poder Judicial aprobó hace unos días el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preliminar contra el extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento de empresarios, entre otros.

Según pudo conocer RPP Noticias, Juan Silva se encuentra no habido por la Policía Nacional. En tal sentido, la orden de detención preliminar aún no puede ejecutar.

La medida de detención fue dictada por Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, que también dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el extitular del MTC.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, había citado a Juan Silva para que brinde su declaración como investigado por los supuestos delitos de colusión y organización criminal este lunes 6 de junio, pero no acudió a la diligencia. La defensa del exministro señaló no había sido debidamente notificado, por ello no se presentaron ante las autoridades.



Juan Silva está impedido de salir del país

El Poder Judicial impuso el último sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes, Juan Silva, al considerar que así se podrá asegurar que se cumpla los fines del proceso que inició la Fiscalía en su contra y evitar dilaciones ante la posible ausencia del investigado.

Juan Silva había asegurado en la audiencia virtual que se allanaba al requerimiento de impedimento de salida del país. A través de su abogado, el exministro rechazó las imputaciones en su contra por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado.

Implicados en presunta organización criminal

Tanto el exministro Juan Silva y los congresistas de Acción Popular están involucrados en el caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra también al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien hoy está en la clandestinidad. Además se encuentran en la misma situación Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

La tesis de la Fiscalía se presume que el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”. Esto debido a las revelaciones de Karelim López, quien se encuentra como colaboradora eficaz.