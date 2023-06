Abogado de Juan Silva dice que exministro seguirá prófugo porque es "el denunciante" en caso Puente Tarata

Jorge Castro, abogado del prófugo exministro Juan Silva, manifestó este miércoles que no conoce dónde se encuentra su cliente a un año desde que pasó a la clandestinidad. Sin embargo, aseveró que el proyecto Puente Tarata nunca se hizo pues su defendido denunció las irregularidades en Provías.

La defensa legal del exministro precisó que asumió la defensa por pedido de la familia, tampoco lo ha conocido en persona. Sin embargo, reiteró que no hubo ninguna coima para su cliente.

"El señor Juan Silva denunció que había al interior una serie de hechos ilícitos y puso eso en conocimiento de la entonces fiscal Zoraida Ávalos y al contralor. No es víctima, pero no se puede asumir una prisión preventiva de 36 meses a quien ha sido el denunciante de los actos ilegales de la licitación públicas de Provías Nacional. Él no cambió ningún funcionario", dijo en el programa 'Todo Se Sabe' de RPP.

Castro también dijo no conocer si Juan Silva se encuentra en Venezuela, cobijado por el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, afirmó que su labor será la de variar el mandato judicial a fin de que su cliente pueda defenderse en libertad.

"Yo estoy recopilando todas las pruebas para demostrar que el señor Juan Silva no ha recibido dinero. Que el Puente Tarata no existe, que el dinero está completo, que ya se pronunció Contraloría con una pericia donde no hay ningún agravio para la corrupción que implica agravio al Estado. Por ello podría pedir una variación al mandato para que en comparecencia venga y hable", manifestó.

Por otro lado, cuestionó al Congreso no permitirle ejercer la defensa de su cliente porque le argumentaron que Juan Silva no lo acreditó formalmente como su abogado.

Recurso de casación

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró el pasado 3 de junio como “inadmisible” el recurso de casación que presentó el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva, para que se anule la resolución que confirmó el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra a raíz del caso 'Provías Descentralizado-Puente Tarata'.

El tribunal supremo adoptó esta medida al precisar que sobre dicha resolución “no procede interponer recurso alguno”, ya que fue emitida por la máxima instancia jurisdiccional ordinaria del Poder Judicial por lo que este recurso de casación debe ser desestimado.

Bajo este criterio, la sala suprema también rechazó el pedido que hizo Juan Silva dentro de su recurso de casación para que se anulen las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional que se dictó en su contra dentro de este caso.