Comisión de Ética aprueba informe que recomienda amonestación pública a Juan Carlos Lizarzaburu

La Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe de calificación que recomienda sancionar con una amonestación escrita pública y que incluye una multa de 10 días de remuneración al legislador Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) luego de sus declaraciones despectivas en contra de la bandera conocida como wiphala.

La sanción contra el parlamentario fue aprobada con 7 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Su colega de bancada, Arturo Alegría García, había planteado una cuestión previa para que el caso retorne a la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética, pero no prosperó.

Juan Carlos Lizarzaburu dijo el pasado 2 de febrero, durante su intervención en el Pleno del Congreso, que la bandera wiphala era un "mantel de chifa".

"Déjense de hablar de originario y de la bandera del Tahuantinsuyo que fue una bandera ganada en un concurso radial de radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás. Y en el 2009, en Bolivia, la wiphala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos", señaló.

Los congresistas Silvana Robles y Jaime Quito denunciaron al parlamentario ante la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes de Acción Popular.

El Ministerio de Cultura también se pronunció en contra de las expresiones de Lizarzaburu señalando que "invisibilizan al Perú como un país culturalmente diverso, donde viven 55 pueblos indígenas u originarios".

🔴✅ #LoÚltimo | Con 7 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, SE APRUEBA #InformeDeCalificación recaído en los Expedientes Acumulados Nº 103-105-109-2022-2023/CEP-CR seguido contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu. pic.twitter.com/jKTaZLeBCq — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) June 6, 2023

Abren investigación a congresista

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes por mayoría, 13 votos a favor y 1 abstención, comenzar una indagación preliminar a la legisladora Digna Calle, quien se encuentra fuera del país hace más de cuatro meses, pero participa en votaciones del Congreso.

Este grupo parlamentario también aprobó, con 14 votos a favor y una abstención, una indagación preliminar a Edgar Tello (Bloque Magisterial) tras ser acusado de recortar el sueldos y hostigar a una trabajadora embarazada llamada Marie Silva. Ella declaró para RPP sobre lo ocurrido.

“En dos oportunidades se me señaló, pero siempre dije que no, porque no estaba de acuerdo. Tengo conocimiento de que a los demás trabajadores se les hacía el pedido del 5 %; esto fue subiendo de manera gradual. Tal es así que en el reportaje aparecen otras personas que han dado su testimonio”, precisó Marie Silva en "La Rotativa del Aire".

La mujer también detalló que Tello pedía el porcentaje del salario a los trabajadores en conjunto y que, en varias ocasiones, su solicitud tenía carácter “amenazante”, porque tenía “gastos”.