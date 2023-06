Comisión de Ética evaluará este lunes informe final contra Juan Lizarzaburu por alusión peyorativa a la wiphala

La Comisión de Ética del Congreso tiene en su agenda de mañana, lunes, el informe final contra el parlamentario Juan Lizarzaburu por sus expresiones peyorativas contra la wiphala, símbolo de los pueblos originarios andinos.

En dicho informe, según el diario La República, la comisión habría concluído que el representante de los peruanos en el exterior vulneró varios artículos del Reglamento del Congreso al aludir al referido símbolo índigena.

Por ello, en sus recomendaciones, dicho grupo de trabajo parlamentario indicaría que Lizarzaburu reciba como sanción una "amonestación escrita pública con multa de 10 días de remuneración".

Concluida la semana de representación, la Comisión de Ética, sesionará el lunes 05 de junio a las 17:00 horas. Conoce la agenda aquí 👇🏼 pic.twitter.com/HvgwPvgppu — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) June 2, 2023

Los hechos

El pasado 2 de febrero, el parlamentario fujimorista, durante su intervención en el pleno, tildó de "mantel de chifa" a la wiphala.

"Déjense de hablar de originario y de la bandera del Tahuantinsuyo que fue una bandera ganada en un concurso radial de radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás. Y en el 2009, en Bolivia, la wiphala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos", señaló.

Pese a las protestas de algunos legisladores, Lizarzaburu se reafirmó en sus expresiones.

"¿Hay algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale, ¡mantel de chifa!", reiteró.

Tras ello, los congresistas Silvana Robles y Jaime Quito denunciaron al parlamentario ante la Comisión de Ética, presidida por Karol Paredes de Acción Popular.

Asimismo, el Ministerio de Cultura se pronunció en contra de las expresiones de Lizarzaburu señalando que "invisibilizan al Perú como un país culturalmente diverso, donde viven 55 pueblos indígenas u originarios".

"Estas declaraciones fomentan la discriminación étnico-racial y cultural entre los peruanos y peruanas (...) Los pueblos indígenas u originarios son aquellos colectivos que mantienen una continuidad cultural a lo largo del tiempo y conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y poseen una identidad originaria", señaló el Mincul.

Denuncias contra Digna Calle y Édgar Tello

Por otro lado, la Comisión de Ética abordará mañana las denuncias de oficio interpuestas contra los congresistas Digna Calle (Podemos) y Édgar Tello (Bloque Magisterial).

Respecto a la parlamentaria, un reportaje del dominical Cuarto Poder reveló que lleva más de cuatro meses en EE.UU. tras haber solicitado licencia personal. No obstante, la congresista continuaría asistiendo a las sesiones del pleno e, incluso, votando en las mismas de manera virtual.

Sobre ello, la congresista dijo no haber cometido ninguna falta y que no tiene "trato diferenciado", pese al no haber retornado al país desde su salida, el pasado 20 de enero.

"No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y conjuntamente con mi despacho seguiremos trabajando por el bienestar del país", sostuvo.

En el caso de Edgar Tello, una exasesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo denunció en Punto Final que el congresista la habría hostigado para que le entregara parte de su sueldo. Además, le habría exigido comprar un proyector valorizado en S/4 600.

Al no lograr su cometido y no poder despedirla porque se encontraba en estado de gestión, Tello le habría bajado el nivel jerárquico laboral y, con ello, el sueldo, por lo que la funcionaria puso una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.