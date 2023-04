Alejandro Toledo | Fuente: Andina

Fuentes de RPP Noticias han podido conocer que el juez de California (Estados Unidos), Thomas Hixson, ordenó que el expresidente Alejandro Toledo se entregue este viernes 21 de abril a las 11:00 a.m. (hora de Lima) ante la Policía estadounidense para ser detenido y continuar con el proceso de extradición.

Esta acción se produce luego que en la víspera se conoció que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado una nueva orden de detención para Alejandro Toledo y así continuar con su extradición.

El pedido se realiza debido a que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos denegó las solicitudes de el expresidente para una nueva audiencia.

Como se recuerda a inicios de abril, un juez de Estados Unidos anuló la orden de arresto que debía ejecutarse ese día contra Alejandro Toledo para ser extraditado al Perú por el caso Lava Jato.

Pero el juez Thomas Hixson dejó sin efecto la orden de detención después de que lel Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito admitiera una petición de la defensa de Alejandro Toledo para retrasar la extradición durante 14 días.

RPP Noticias captó al mismo Alejandro Toledo, acompañado por su esposa Elianne Karp, cuando acudió a la corte el día que se suspendió su arresto.



La extradición de Alejandro Toledo se solicita para que sea procesado judicialmente en Perú por el caso de los cobros irregulares en la construcción de la carretera Interoceánica; tema que forma parte del conjunto de procesos del caso Lava Jato.



