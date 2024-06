Juicio oral contra Keiko Fujimori podría durar "cuanto menos unos buenos años", señala su abogada

Judiciales "Son cerca de dos mil testigos entre los postulados por la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas", dijo Giulliana Loza

"Son cerca de dos mil testigos entre los postulados por la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas", dijo Giulliana Loza | Fuente: RPP

"Son cerca de dos mil testigos entre los postulados por la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas", dijo Giulliana Loza | Fuente: Andina

A dos días del inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles; Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, señaló que esta última etapa del proceso durará "unos buenos años" antes de que la sala pueda emitir una sentencia,

"Son cerca de dos mil testigos entre los postulados por la Fiscalía, la Procuraduría, las defensas también hemos postulado testigos. Ello, fuera del número de documentales, pericias y debates. Yo creería que estamos hablando cuanto menos de unos buenos años. No podría decirte cuánto, porque es bastante el bagaje probatorio. Es más, nunca antes he visto un juicio oral con tantos medios de prueba por distintas partes", dijo en Ampliación de Noticias.

"El caso 'Cócteles' era de la campaña 2016, se acumuló a la campaña 2011 y luego el supuesto aporte de Odebrecht. Los tres en este solo caso", agregó.

¿Lavado de activos o falta administrativa?

Más adelante, Loza consideró que el delito de lavado de activos que la Fiscalía le imputa a su patrocinada se trataría en realidad de una falta administrativa, ya que, a su entender, no se habría demostrado la fuente ilícita del dinero.

"No es lavado de activos. Es un tema administrativo en el peor de los casos. El lavado implica lavar dinero maculado, dinero sucio. En este caso no hay una determinación de fuente ilícita por parte de la Fiscalía. Este caso está desde 2015. Estamos hablando de casi nueve años y el Ministerio Público no acaba de aterrizar que aquí hay dinero sucio", aseveró.

"La tesis del Ministerio Público sobre el dinero en cuestión es de 17 millones de dólares. Y tiene la carga de la prueba; es decir, todo lo que ha venido diciendo en las audiencias y medios de comunicación va a tener que probarlo", añadió.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Irretroactividad de la ley penal

Finalmente, la abogada de Fujimori indicó que el delito de lavado de activos en su modalidad de receptación entró en vigor en 2016, por lo que no podría aplicarse de manera retroactiva, de acuerdo con los principios de combinación y retroactividad benigna (Artículos 6 y 7 del Código Penal).

"Lavado de activos, en su modalidad de receptación, está vigente recién a partir de noviembre del año 2016. Financiamiento ilegal de partidos políticos a partir del año 2019. Para ninguno de los supuestos se aplica retroactivamente una ley penal en perjuicio. Llámese los señores Humala, llámese el partido Fuerza Popular, quien sea la nominación que pueda existir. La ley es igual para todos", culminó.