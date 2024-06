Abogada de Keiko Fujimori: "Ella no ha quebrado ninguna regla de conducta"

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, destacó este miércoles que el Poder Judicial rechazara variar la comparecencia con restricciones que afronta su clienta a una prisión preventiva por pedido de la Fiscalía. En ese sentido, indicó que el juez le hizo recordar al representante del Ministerio Público que las reglas de conducta nunca cambiaron.

"La intención de la Fiscalía de pretender en este caso de que Keiko vuelva a prisión resultaba no solamente alejada de lo que había pasado porque lo que reclamaba era de que había quebrado una regla de conducta y hoy en día el juez dijo lo que nosotros veníamos reclamando: que Keiko no ha quebrado ninguna regla de conducta ni tampoco tiene la condición de no ausentarse de la Ciudad de Lima sin previa autorización judicial", afirmó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Loza indicó que Keiko Fujimori, desde enero pasado, ya no tiene el impedimento de salida del país. Por ello, cuestionó que la Fiscalía pretendiera desconocer las decisiones del juez.

"No me gusta especular, pero yo no encuentro una explicación legal ni válida, pero sinceramente muchos comentan que incluso él trataría de evitar el foco de atención que estaba antes respecto de las propias audiencias, el propio proceso que está llevando a cabo el señor Pérez a propósito de las declaraciones del señor Villanueva. Si luego, de una audiencia vino la petición para la revocatoria de comparecencia con prisión preventiva", añadió.



Seguirá en libertad

El juez Víctor Zúñiga Urday rechazó el requerimiento fiscal de imponer prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso ‘Cócteles’.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, pidió a finales de mayo que el Poder Judicial revoque la comparecencia con restricciones que recae sobre Keiko Fujimori e imponga prisión preventiva, alegando que la hija del exmandatario Alberto Fujimori infringió las reglas de conducta por haber viajado a California (Estados Unidos) sin autorización judicial.

Durante la audiencia, la abogada Giulliana Loza, quien asume la defensa legal de Fujimori Higuchi en el proceso que se le sigue por supuesto lavado de activos, alegó que su patrocinada no cuenta con impedimento de salida del país.

Keiko Fujimori es investigada organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, obstrucción a la justicia y falsedad.