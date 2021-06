Julio Guzmán, líder del Partido Morado. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El Poder Judicial suspendió hasta el lunes 21 de junio a las 10:00 a.m. la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Julio Guzmán, excandidato presidencial y líder del Partido Morado por la investigación en su contra por presuntos aportes de Odebrecht.

La decisión de suspender la audiencia hasta ese día fue tomada por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena luego de que el fiscal Hamilton Montoro, del Equipo Especial Lava Jato, presentó nuevas documento vinculadas a su investigación y para darle mayor tiempo a la defensa de Julio Guzmán, el doctor Javier Aguirre, para que las analice.

Previamente a esta suspensión, y como primer acto dentro de esta audiencia, el abogado de Julio Guzmán pidió que la audiencia no se lleva a cabo porque el juez no tenía competencia para ver este caso; esto debido a que se trata de un juez especializado en delitos de corrupción y de crimen organizado, y que en el caso en mención no tenía que ver con estos delitos.

El pedido fue rechazado por el juez, quien recordó que, al ser un caso relacionado a la constructora Odebrecht, sí está dentro de su competencia.

