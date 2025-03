Julio Rodríguez sobre restitución de detención preliminar: "No se ha corregido el error, pero es mejor que su versión original"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Sigue siendo el factor sorpresa algo inherente a esta norma", dijo Rodríguez | Fuente: Andina

Luego de que el pleno del Congreso aprobara por insistencia la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que esta medida "no ha corregido el error". Sin embargo, sí es mejor que la versión original, donde no se requería debida motivación, ni indicios razonables.

"Las implicancias inmediatas son la posibilidad otra vez de aplicar la detención preliminar en casos de no flagrancia. Lamentablemente, (el Congreso) no ha corregido un error. Pero hay que ser objetivos y sensatos: sí es mejor que su versión original, porque antes el Poder Judicial simplemente era mesa de partes. Ahora la norma exige que haya una motivación debida y la necesidad de que se presenten indicios razonables", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Antes, básicamente lo que sucedía era que se presentaba la solicitud por el Ministerio Público inaudita parte; es decir, no se escuchaba la parte respecto de quién se pedía la medida, y el Poder Judicial decidía prácticamente siempre dándole la medida al Ministerio Público", mencionó.

"Sigue siendo el factor sorpresa algo inherente a esta norma. Acá el objetivo es lo urgente, lo que no puede esperar más, porque hay riesgo de fuga material y porque hay posibilidad de destrucción de elementos propios que la investigación requiere", agregó.

"Sigue siendo el factor sorpresa algo inherente a esta norma", dijo Rodríguez | Fuente: RPP

Norma no debe ser utilizada para "quebrar a los que están detenidos preliminarmente"

En otro momento, Rodríguez hizo hincapié en que la norma debería regularse a fin de que no sea utilizada arbitrariamente para "quebrar" a los detenidos.

"En la prisión preventiva tengo otros estándares que tengo que valorar; por lo tanto, no se puede permitir que en investigaciones que tienen dos años o casi tres se pida detención preliminar, porque ahí estoy desnaturalizándola", aseveró.

"Si es así, ya dejó de ser urgente, porque se ha tenido todo ese tiempo para construir una prisión preventiva sólida. Entonces, ahí viene obviamente lo que comenzó a suceder y lo que en la práctica se dio a malusar la institución, porque comenzó a utilizarse como mecanismo para, como se dice en el argot, quebrar a los que están detenidos preliminarmente", enfatizó.

"Es importantísimo ir puliendo la norma, porque si no vamos a volver a lo mismo; es decir, una norma que es utilizada con finalidades de persecución política y no con finalidades de persecución de quien comete delitos. Y lo otro, no seamos inocentes en pensar que esta norma va a resolver la criminalidad. Yo lo escuchaba ayer y no solo a políticos", finalizó.