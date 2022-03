Responden a cuestionamientos a la Fiscalía de la Nación | Fuente: RPP Noticias

La jefa de la Fiscalía Suprema de Control Interno de la Fiscalía de la Nación, María Sokolich Alva, rechazó la existencia de mensajes que buscarían ocultar información de diligencias en Palacio de Gobierno, luego de que un medio publicara un chat de WhatsApp en el que se buscaría impedir la difusión de información de las diligencias realizadas en este lugar.

En conferencia de prensa, la fiscal suprema consideró que se trata de un nuevo caso de desprestigio en contra de la institución, el cual calificó como "mensajería barata". Asimismo, insistió en que jamás tuvo una comunicación vía mensajes con el fiscal Omar Tello, con quien, según la denuncia periodística, habría compartido esta información.

"No he condicionado ni he sometido a la aprobación o conformidad de nadie, ni siquiera de la fiscal de la Nación, porque aquí estoy haciendo defensa de mi honor. Es más, el ejercicio de la función contralora siempre lo hemos hecho de manera independiente, las decisiones que hemos adoptado han sido premunidas de objetividad, imparcialidad y transparencia", indicó.

"No hemos actuado como respuesta mediática, ese no es el deber de una autoridad contralora, mucho menos podemos sentar posición. Yo no puedo hacer juicio de valor. Los fiscales que trabajan en las Oficinas Desconcentradas de Control Interno, o en la misma Fiscalía Suprema de Control Interno, tienen que mantenerse en la línea de la imparcialidad", agregó.

Rechaza coordinaciones con fiscal Omar Tello

En otro momento, María Sokolich reiteró que no tuvo conversaciones vía WhatsApp con el fiscal Omar Tello, quien ha sido vinculado por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López de pertenecer a una organización criminal.

Recientemente un medio periodístico publicó unas supuestas conversaciones donde la fiscal a cargo de Control Interno expresa a Omar Tello la preocupación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por las declaraciones que estaba realizando la empresaria.

"Jamás he mantenido ningún tipo de comunicación vía WhatsApp, correo electrónico o incluso de manera verbal ni con el señor Omar Tello ni con algún otro fiscal por temas ajenos a mi función", respondió la fiscal suprema.

En la conferencia se mostraron las capturas de las imágenes del supuesto chat; no obstante, la fiscal, además de negarlos, precisó que el número celular no le pertenece. Indicó que no va a entablar ninguna demanda al medio de comunicación, pero sí exigió que se pueda investigar a las personas que estarían detrás de estas conversaciones que denominó como falsas.

