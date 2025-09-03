Katherine Ampuero sobre caso 'Ecoteva': “Esta va a ser la segunda sentencia condenatoria” que va a tener Alejandro Toledo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Katherine Ampuero, exprocuradora anticorrupción, señaló este miércoles que la justicia impondrá una nueva sentencia condenatoria contra el expresidente Alejandro Toledo, esta vez por el caso ‘Ecoteva’.

En declaraciones a la Rotativa del aire de RPP, Ampuero indicó que esta será la segunda sentencia condenatoria para el exmandatario, luego de los 20 años y seis meses de prisión que se le impuso por el caso ‘Interoceánica Sur’.

“Definitivamente hoy en la tarde vamos a presenciar la lectura de otra sentencia no absolutoria, es otra sentencia condenatoria que va a tener Alejandro Toledo y ya va a tener dos, la primera ha sido por el caso ‘Interoceánica’ y es por corrupción de funcionarios y por eso está privado de su libertad y cumpliendo una sentencia”, indicó.

“Esta va a ser la segunda sentencia condenatoria esta vez por el delito de lavado de activos, el caso 'Ecoteva' es delito de lavado de activos y va a continuar privado de su libertad”, añadió.

La exprocuradora manifestó también que ambos casos finalmente serán resueltos por la Corte Suprema, pues la defensa del exmandatario ya ha impugnado el fallo por el caso ‘Interoceánica Sur’ y hará lo propio con el del caso ‘Ecoteva’.

“Todavía existe una sentencia condenatoria, él todavía va a poder impugnar, va a poder presentar un recurso de casación y esto va a tener que resolverlo finalmente la Corte Suprema. Me parece que el caso Interoceánica todavía está pendiente de ese recurso, todavía está en materia de impugnación y este también ellos lo van a impugnar porque es derecho de ellos y lo van a ejercer”, dijo.

Sobre demoras en extradición

Explicó, en ese sentido, que las condenas no se sumarán y que cada una debe ser cumplida. Aunque dijo también que existe la posibilidad de que eventualmente se disponga arresto domiciliario para el exmandatario cuando su edad se lo permita, pues así lo establece el Código Procesal Penal para las personas mayores de 80 años.

Ampuero también lamentó que el caso se haya extendido tanto tiempo, pues dijo que data de 2013 y que las demoras permitieron que Eliane Karp, esposa de Toledo y quien también está involucrada en el caso, pueda escapar a Israel.

A su criterio, los pedidos de extradición por los casos Interoceánica Sur y Ecoteva debieron darse en paralelo, cuando Toledo y Karp estaban en Estados Unidos.

"Lamentablemente el pedido extradición tardó mucho en el caso 'Ecoteva', considero que debieron haberlo hecho de manera paralela con el caso 'Interoceánica', pero Ecoteva a pesar de que fue la primera investigación que inició en 2013 tardaron en mandar el pedido de extradición", sostuvo.