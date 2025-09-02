Últimas Noticias
Poder Judicial realizará este miércoles lectura de sentencia a Alejandro Toledo y otros por caso 'Ecoveva'

Poder Judicial dictará este miércoles sentencia a Alejandro Toledo y otros por caso 'Ecoveva'
Poder Judicial dictará este miércoles sentencia a Alejandro Toledo y otros por caso 'Ecoveva'
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El Poder Judicial programó para este miércoles 3 de setiembre la lectura de sentencia que dictará al expresidente Alejandro Toledo y otros como parte del proceso penal que se les sigue por el caso 'Ecoveva'.

El Poder Judicial programó para este miércoles 3 de setiembre la lectura de sentencia que dictará al expresidente Alejandro Toledo y otros como parte del proceso penal que se les sigue por la adquisición de costosas propiedades en nuestro país, a nombre de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.
 
En una audiencia a realizarse desde las 2 y 15 de la tarde, la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima dará a conocer su veredicto tras haber terminado de escuchar, el último miércoles 27 de agosto, la defensa material de todos los acusados en este proceso penal conocido como el caso 'Ecoteva'.
 
El fiscal superior Rafael Vela pidió 16 años y 8 meses de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp, que se encuentra en la actualidad en Israel, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos en agravio del estado así como también penas de hasta 13 años y cuatro meses de cárcel para los demás implicados en este caso.
 
En la actualidad, el expresidente Alejandro Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión al ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del estado por el caso de la Carretera Interoceánica sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht.

Tags
Poder Judicial Alejandro Toledo Ecoveva

