Abogada de Keiko Fujimori saluda exclusión del fiscal Pérez: "No es exclusivo para investigarla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, saludó este viernes la decisión de la Fiscalía para declarar fundada la exclusión de José Domingo Pérez en la investigación a su clienta por presuntos aportes ilegales la campaña presidencial del 2021. Sin embargo, consideró que se demoraron mucho en hacer esto.

Loza expresó que Domingo Pérez no podía asumir la investigación por lavado de activos porque no era objetivo, ya que el fiscal consideraba que este caso derivaba de una investigación anterior. Además, recalcó que las indagaciones a la campaña del 2021 no guardan relación con el caso 'Lava Jato'.

"El señor Pérez Gómez no es un fiscal Ad Hoc ni exclusivo para investigar a Keiko Fujimori. Eso es inconstitucional. Se lo dijimos a él y no nos hizo caso, reclamamos al señor Vela Barba y tampoco nos atendió y hoy, de oficio, reconoce lo que hace tres años nosotros le advertismos: porque carecía de objetividad por lo que debió haberse apartado", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

La abogada de Fujimori Higuchi enfatizó que Domingo Pérez cree erróneamente que las investigaciones a las campañas presidenciales del 2021-2016-2011 tenían relación entre si.

"Según su tesis, totalmente errónea, se mantendrían los mismos patrones conductuales que vendrían de las campañas de 2011 y 2016. Tan es así que hay una carpeta adicional que por hechos muy similares a los investigados en otra carpeta que ya estamos en juicio, también creó otra investigación. Por tanto debiera seguir la misma línea de exclusión a Domingo Pérez", indicó.

Domingo Pérez fuera del caso

La Fiscalía Superior del equipo especial 'Lava Jato' informó este viernes que el fiscal José Domingo Pérez ha sido excluido "de manera excepcional" en la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso de presunto lavado de activos en agravio del Estado.

Cabe mencionar que esta disposición fue realizada por Rafael Vela, pero a pedido del mismo fiscal José Domingo Pérez, quien presentó un informe para solicitar su exclusión en mérito a una resolución del Tribunal Constitucional.

La decisión del TC determinó que Domingo Pérez no debió investigar los presuntos actos de obstrucción a la justicia cometidos por la supuesta organización criminal liderada por Keiko Fujimori. Ello porque él mismo habría sigo el perjudicado por esos actos, lo que pone en duda su parcialidad en este caso.

Fiscal Pérez ya no tendrá a su cargo dos investigaciones

El fiscal Jose Domingo Pérez Gómez ya no tendrá a su cargo dos investigaciones preliminares relacionadas a la campaña electoral de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la Presidencia de la República en el año 2021.



Esto debido a que el Fiscal Coordinador de Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, Rafael Vela, acogió el pedido que hizo el fiscal Pérez Gómez para que se retire de su competencia estas dos investigaciones preliminares que se encontraban a cargo de su despacho.



Pérez Gómez hizo este requerimiento en atención a la reciente sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en la que anuló todos los actos realizados por dicho magistrado respecto al abogado Arsenio Ore por presunta obstrucción a la justicia desde el 07 de enero del 2019 sobre el caso 'Cócteles'.



Mediante una disposición fiscal a la que tuvo acceso RPP, el fiscal Superior Vela Barba dispuso estas investigaciones preliminares estén en adelante a cargo de los Fiscales Manuela Villar y Abel Astocóndor quienes pertenecen al Equipo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.



El fiscal José Domingo Pérez seguirá interviniendo en el juicio oral seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros por el caso de los aportes a sus campañas presidenciales de los años 2 011 y 2016 conocido como el caso 'Cócteles'.