Martín Salas: Intromisiones de ministros pondrían al Ejecutivo como "brazo operador político" de una organización criminal

El exfiscal adjunto supremo Martín Salas señaló que las intromisiones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, frente al Ministerio Público podrían poner al Ejecutivo como "brazo operador político" de una organización criminal para blindar a la mandataria Dina Boluarte y a su hermano Nicanor.

"Políticamente, esta ley (que plantea que la Policía investigue delitos) nace con una intención detrás, que es buscar definitivamente el blindaje de la clase política que está vinculada o cuestionada por gran corrupción en nuestro país, dentro de los cuales tenemos un gran número de congresistas, parte del Ejecutivo —la propia presidenta está siendo investigada por actos de corrupción, su hermano, el ministro del Interior, etcétera", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Yo no veo un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior o el Ejecutivo con el Ministerio Público, lo que yo veo es una intromisión política del Ejecutivo hacia el Ministerio Público. Sale el ministro del Interior a amenazar al Ministerio Público a decirle de que va a denunciar a todos los fiscales que él considere que no están haciendo bien su trabajo. Ese es un acto de intromisión, porque el Ministerio Público tiene su propio organismo de control para sancionar a aquellos fiscales que no hacen bien las cosas", manifestó.

"Y el mismo día de la audiencia de prisión preventiva de Nicanor Boluarte sale el premier a decir de que el Ministerio Público está haciendo uso abusivo de las prisiones preventivas. Ese es un acto de intromisión política, porque tenemos una investigación donde se habla de una presunta organización criminal (...) que tiene brazos operadores. Podría tomarse en cuenta que el Ejecutivo está fungiendo de brazo operador político de esta organización criminal para blindar al hermano y a la presidenta de la República", agregó.

Proyecto de Ley para que PNP investigue delitos "es netamente inconstitucional"

En otro momento, Salas mencionó que el Proyecto de Ley, aprobado en el Congreso en primera votación, que pretende que la Policía Nacional investigue delitos tiene un carácter inconstitucional.

"El proyecto que se pretende aprobar en el Congreso es netamente inconstitucional. Vamos a ver que el Ministerio Público por mandato constitucional y regulado en su ley orgánica, en el artículo 5 específicamente, habla de su autonomía e independencia. Entendiéndose a la autonomía como aquella potestad que tiene la institución del fiscal, a través del Ministerio Público, de no admitir injerencia alguna de manera externa y contiene la independencia del magistrado de no permitir participación o intromisión incluso internamente", aseveró.

"La Policía siempre ha investigado bajo la dirección del Ministerio Público. Si bien el Ministerio Público tiene la dirección, la participación de este jurídicamente es importante. Este proyecto de ley está dando facultades incluso a la Policía para que califiquen jurídicamente los hechos. Y la calificación jurídica es el acto por el cual el fiscal subsume un hecho ocurrido en la realidad en la norma jurídica. Y eso es netamente un actuar profesional del derecho, no de la Policía", finalizó.