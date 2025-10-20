Keiko Fujimori anuncia que definirá "en pocos días" si postulará a las Elecciones 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes 20 de octubre que “en pocos días” definirá si postulará a las Elecciones Generales 2026, previstas para abril del próximo año. Señaló que tomará la decisión tras conversar con sus hijas.

Fujimori Higuchi brindó estas declaraciones durante una conferencia de prensa convocada luego de que el Tribunal Constitucional (TC) dejara sin efecto la investigación en su contra por el caso 'Cócteles'.

"Hoy no es un momento para hablar de política, es un momento para hablar de justicia. Sin embargo, en pocos días, voy a tomar esa decisión con mis hijas y haré el anuncio correspondiente. Pero, como se imaginarán, después de diez años de investigaciones, de prisiones injustas y abusos no solamente contra mi, sino con mucha gente del partido, esta decisión es más difícil de tomar", indicó.

Consultada sobre el clima político, la lideresa de Fuerza Popular señaló que el país necesita “tolerancia y respeto”, y que es momento de “construir y no dividir más a los peruanos”.

"Sobre las preguntas de la política en general, creo que un lenguaje con tolerancia, con respeto es lo que necesitamos en este momento: construir y no buscar dividir más a los peruanos", indicó.

¿Cuarta postulación a la Presidencia de la República?

De acuerdo con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori ha postulado sin éxito a la Presidencia de la República en tres oportunidades: en 2011 con Fuerza 2011, y en 2016 y 2021 con Fuerza Popular.

En 2006, Fujimori Higuchi fue elegida congresista por Lima bajo la agrupación Alianza por el Futuro, coalición integrada por Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Consultada sobre una eventual postulación al sillón presidencial en las Elecciones Generales 2026, Keiko Fujimori afirmó que Fuerza Popular tiene “la obligación” de participar en los comicios de abril del próximo año, con o sin su presencia como candidata.

"Que quede claro que los peruanos lo están clamando es seguridad, es lo que falta. Y, por supuesto, Fuerza Popular va a participar, con Keiko o sin Keiko. Pero Fuerza Popular participa, porque, además de ser una oportunidad, es una obligación como partido político", indicó.

Es preciso señalar que, de acuerdo con el cronograma electoral para las Elecciones Generales 2026, las organizaciones políticas tienen plazo hasta el 30 de octubre para inscribir a sus candidatos ante sus órganos electorales internos, con miras a las elecciones primarias.

A través de estos comicios internos, que se desarrollarán entre noviembre y diciembre de este año, los partidos políticos y alianzas electorales definirán a sus postulantes a la Presidencia de la República, el Congreso bicameral y el Parlamento Andino, quienes competirán en las elecciones generales previstas para abril de 2026.