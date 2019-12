Giulliana Loza criticó la actuación del fiscal Pérez. | Fuente: Foto: Andina

La abogada Giulliana Loza se mostró sorprendida tras los cuestionamientos que le hizo el fiscal José Domingo Pérez por referirse a él a través de su cuenta de Twitter. Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal hizo mención a los calificativos empleados por la abogada para criticar su actuación.

"Creo que el doctor Pérez está demasiado sensible, quizás por las campañas navideñas, las fiestas de año nuevo, algo tiene, no sé. Le hemos exhortado a que se tranquilice. Yo no le digo nada de lo que dice sobre mi persona. Yo enfrento con valentía y no me ando quejando, ni haciéndome la víctima ni nada por el estilo", señaló.

En declaraciones a la prensa al finalizar la audiencia, Loza Ávalos calificó de "aburrida" la sustentación del fiscal sobre el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. Sobre las nuevas pruebas presentadas por Pérez, la abogada señaló que "no es primera vez que el fiscal hace estas maniobras que pretenden sorprender a la defensa".

"No se trata de leer y leer todas las declaraciones. Hay que traer información de calidad al juez. Ha leído una serie de declaraciones, está repitiendo el requerimiento del 2018, es casi lo mismo. La exhortación es que aportemos información de calidad, no se trata de leer y leer. Eso no aporta mucho", señaló.

Pérez: Tuits de Loza provocan "agresiones contra mi persona"

A su salida de la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez indicó que solicitó que el juez llame la atención a la abogada Giuliana Loza debido a las “manifestaciones de odio” que recibe, en alusión al colectivo ‘La Resistencia’.

“Inicié mi presentación solicitando que se llame la atención a la abogada Loza que lamentablemente utiliza las redes sociales no solo para dar información falsa, sino que ya ingresó al agravio, respecto a quienes deben cumplir una función. En mi caso cumplo una función”, dijo.

“Invoqué que se llame atención a la abogada Loza, porque estas manifestaciones de odio en contra mía y de mi familia se producen por las personas vinculadas a los investigados. Di muestra a través de los de tuits que publica Loza de estos ataques que realiza en mi contra que no tiene por qué realizarlos, porque ella está realizando defensa técnica. Lo que provoca es que haya agresiones a mi persona”, añadió.