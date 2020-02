Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

La abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori, cuestionó que los presuntos cambios de versión de testigos y colabores eficaces en distintos casos que investiga la Fiscalía busquen obtener beneficios para estos imputados sin importar que se perjudique a otras personas. En diálogo con RPP Noticias, advirtió que declaraciones como las de Jorge Barata se adecúan "sospechosamente" a la tesis que sigue la Fiscalía.



"Nosotros lo venimos diciendo desde un inicio, hemos visto en otros casos hasta con audios y todo. Los testimonios de los testigos protegidos y los colaboradores eficaces sin corroborar, y vaya a saber en qué contexto se han dado las declaraciones -lo acaba de decir la Corte Suprema-, muchas veces en un contexto indebido en el cual obedece a presiones e intereses", dijo.

En otro momento, la abogada negó haber incumplido el plazo legal para presentar la apelación a la orden de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, tal como aseguró el fiscal José Domingo Pérez en el escrito que presentó al juez para que ratifique esta medida. Según dijo, la supuesta demora se debe a que hasta el momento no recibió la resolución completa en la que se detallan los argumentos del juez.

"Yo creo que está equivocado y él lo sabe porque su personal también estuvo preguntando lo mismo y hemos solicitado lo mismo. La resolución todavía no estaba acabada, de hecho, está en redacción todavía, no hay ni firma, a tal punto que ni siquiera hemos sido notificados", señaló la abogada en entrevista con RPP Noticias.

Loza señaló que el fiscal Pérez Gómez "indebidamente se está basando en la resolución oral, cuando ni siquiera él tampoco la tiene por escrito". Incluso, señaló que el mismo martes, luego de la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva, no se le permitió ingresar la apelación "por un tema administrativo".

"Hablé con el magistrado, entendió la situación, y ayer se presentó temprano (la apelación). He pedido nuevamente la resolución y hasta el momento no me la entregan. Cuando la hemos pedido ayer a la asistente, nos han dicho que todavía esta no termina, que se está revisando y corrigiendo", precisó.

Finalmente, Loza Ávalos cuestionó que en la audiencia en la que se determinó el regreso a prisión de Fujimori, el juez no se haya ceñido a evaluar su conducta procesal únicamente durante los meses que estuvo en libertad por decisión del Tribunal Constitucional y, por el contrario, se base en hechos "no corroborados".