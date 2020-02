El fiscal José Domingo Pérez estuvo presente esta mañana en el allanamiento a local de Fuerza Popular.

El fiscal José Domingo Pérez informó que esta mañana ha presentado un escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria en el que solicita la confirmación de la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori debido a que "no se ha interpuesto o no se ha fundamentado el recurso de apelación que interpuso la abogada Giuliana Loza en el plazo de 3 días".

"No lo ha realizado el día viernes. Me he constituido, a través de un representante del Ministerio Público el día de hoy a primera hora, no ha presentado su recurso de apelación y por lo tanto debe ser declarada inadmisible la interposición de este recurso por no fundamentación. Debe ser rechazada y declarada confirmada la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva", dijo.

Sin embargo, luego de las declaraciones del integrante del Equipo Especial Lava Jato, la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Keiko Fujimori, aseguró que la apelación fue presentada "dentro del plazo". Asimismo, dijo que el propio juez les manifestó que el recurso sería admitido a pesar de que el viernes no se le permitió realizar este trámite administrativo.



El pasado viernes 31, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, entregó la documentación que sustenta el pedido de apelación a la prisión preventiva que dictó el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial contra la lideresa de Fuerza Popular.

Al respecto, la abogada comentó que su defendida “merecía afrontar el proceso en libertad” y reiteró que no existe ningún riesgo de fuga por parte de Fujimori, quien ya estuvo en prisión por la misma investigación desde el 31 de octubre de 2018 al 25 de noviembre de 2019, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su libertad.

La abogada también confirmó que Mark Vitto, esposo de la excandidata presidencial, viajará a Estados Unidos y a otros países con el objetivo de dar a conocer la situación de Keiko Fujimori con la justicia de nuestro país. "Una cosa es la comunidad internacional, para que esté informada, y otras son las instancias jurisdiccionales”, sostuvo.

El viernes, a pesar de estar en el horario permitido y dentro de las instalaciones judiciales, no se nos permitió ingresar la apelación debido a un trámite administrativo. — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) February 3, 2020

Nuestro reclamo fue puesto inmediatamente en conocimiento del Juez, quien me manifestó que no había problema en que sería admitido. Debido a que, en efecto, habíamos estado dentro del horario y día permitido. — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) February 3, 2020

Fiscal allana local de Fuerza Popular

La Fiscalía allana el local de Fuerza Popular ubicado en la avenida Paseo Colón, Cercado de Lima. El requerimiento de allanamiento y registro domiciliario, con medida de descerraje e incautación, fue hecho por el fiscal José Domingo Pérez y autorizado por el juez Víctor Zúñiga Urday, y tiene por finalidad encontrar información financiera para la investigación a la campaña presidencial del 2016.

Según la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, la diligencia de allanamiento en el inmueble tendrá una duración máxima de 48 horas, mientras que la autorización judicial tendrá una vigencia máxima de dos semanas. Asimismo, el juez solicitó que se le informe una vez finalizada la diligencia.

Luego de una hora de iniciada la medida, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, reveló el hallazgo de nueva documentación relacionada con la campaña presidencial del 2011 que no fue presentada durante una diligencia hecha en el 2017. Ante esto, anunció que solicitará al juez la posibilidad de incautar este material.

En declaraciones a la prensa, Pérez Gómez señaló que debido a que el allanamiento era por la investigación que sigue a la campaña presidencial de este partido en el 2016, dirigentes presentes en el local mostraron su oposición a que pueda incautar este material. Por esta razón el fiscal retornó a su despacho para ampliar su requerimiento.