Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, acudió esta tarde a la sede del Ministerio Público con varios contenedores de plástico llenos de documentos solicitados en el marco de la investigación que se le sigue desde hace cuatro años por los presuntos aportes de su empresa a la campaña presidencial de su esposa.

En declaraciones a la prensa, Vito Villanella precisó que se trata de escrituras públicas originales, fichas de registro y otros registros de las operaciones de compraventa en las que participó como agente inmobiliario. El esposo de la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que solo tuviera cinco días para cumplir con este requerimiento.

"A mí me parece como una trampa, la verdad. Es una trampa porque me han dado una misión imposible, pero estoy cumpliendo con lo imposible. Estoy cumpliendo con entregar 9,500 hojas de documentación sobre mi empresa. Eso es adicional a las otras mil hojas que entregué hace un año que hasta ahora no me han devuelto porque lo siguen revisando", dijo.

El esposo de la excandidata también reprochó que, debido a la gran cantidad de documentos, pidió al Ministerio Público una solicitud de aclaración y de ampliación de plazos, los cuales fueron rechazados "de manera sorprendente e irracional". Asimismo, cuestionó que se investigue a su empresa pese a que esta "no tiene nada que ver con la política".

"Mi empresa nunca ha aportado a Fuerza Popular ni a ningún partido. Es evidente que esto es un exceso más, sin fundamento. Aquí hay una persecución selectiva. Aquí es un delito ser esposo de Keiko (Fujimori), estar casado con ella, ser su familia. Toda esta investigación está basada simplemente en ser familiar de la lideresa de la oposición", señaló.