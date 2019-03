Keiko Fujimori no declarará ante fiscal José Domingo Pérez: "Haré valer mi derecho a guardar silencio"

Keiko Fujimori no declarará ante el fiscal José Domingo Pérez. | Fuente: Andina

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva mientras es investigada por la presunta recepción de aportes de Odebrecht, señaló que no declará ante el fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez ya que este " ha perdido totalmente la objetividad".

A través de su cuenta de Twitter, la ex candidata presidencial dijo que tras "vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad". Domingo Pérez interrogaba esta mañana a Fujimori Higuchi en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Vengo declarando en este caso desde hace 3 años. Lo he hecho frente a los fiscales German Juárez y José Domingo Pérez. Ya he entregado toda la documentación requerida", escribió. Además apuntó que no se va a presar al "juego político de quienes no buscan la verdad, si no que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración".

Diligencias

Este lunes el fiscal José Domingo Pérez tenía planeado interrogar a Keiko Fujimori en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos donde se encuentra recluida desde el pasado mes de octubre. La defensa de la ex candidata presidencial, Giuliana Loza, señaló que la diligencia fue programada para las 10 de la mañana.

Fujimori debía de responder sobre los presuntos aportes que habría recibido para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, así como por la anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht que menciona su nombre.