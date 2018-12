Keiko Fujimori participó vía videoconferencia en la audiencia de este sábado. | Fuente: Video: RPP-Justicia TV / Foto: Poder Judicial

La recluida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió afrontar el juicio en su contra en libertad, aduciendo que ha colaborado con las investigaciones y que no ha tratado de rehuir de la justicia.

En sus alegatos de defensa, vía videoconferencia, la ex candidata presidencial se refirió a los casos de los exmandatarios Alejandro Toledo y Alan García, aunque no los mencionó explícitamente. Además, reiteró que no existe en su caso peligro de fuga ni riesgo de obstrucción de la acción de la Fiscalía.

“¿Vivir en una casa alquilada o estar casada con un gringo son argumentos irrefutables de un peligro de fuga? Es insostenible. ¿Peligro de fuga? Si me detuvieron cuando entraba al Ministerio Público a declarar”, argumentó.

“No me he fugado nunca. Si algo que me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú. No me he quedado en el extranjero como algunos ni he buscado asilo a pese de que varias personas me lo sugirieron”, sentenció.

Fujimori Higuchi también se refirió a las declaraciones de Jaime Yoshiyama, quien en una entrevista desde EE.UU. afirmó que el empresario Juan Rassmuss Echecopar -fallecido hace dos años- donó “varios cientos de miles de dólares en efectivo” para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

“Un candidato presidencial no puede clonarse para viajar por todo el Perú y a la vez encargarse de la administración de los recursos de campaña. Sobre lo señalado por el señor Jaime Yoshiyama y la simulación de aportes proveniente de un empresario millonario de apellido Rassmuss, ¿no cree que si lo hubiese sabido lo hubiera dicho desde un principio? Me hubiese evitado esta cruel pesadilla porque la simulación de aportes es una falta administrativa”, dijo la imputada.

Keiko Fujimori cerró su alocución pidiendo al juez afrontar su juicio en libertad. “He enfrentado y seguiré enfrentando todo hasta las últimas consecuencias. Prefiero que mis hijas sepan que su madre está injustamente presa a que algún día alguien les diga que su madre no tuvo la valentía de defenderse en búsqueda de la justicia”, sentenció.