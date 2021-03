Ministerio Público ha pedido 12 años de prisión para el excongresista por ese caso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El excongresista Kenji Fujimori deberá pagar 50 mil soles al Poder Judicial como caución dentro del proceso en su contra por la presunta compra de votos para salvar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia, esto luego de que un juez rechazó su pedido para que se acepte pagar esta deuda con un inmueble ubicado en San Borja.

A Kenji Fujimori se le había impuesto esta caución a solicitud del Ministerio Público, que ha pedido 12 años de prisión para el excongresista por ese caso. Según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso RPP Noticias, Kenji Fujimori le dijo al juzgado que no tenía solvencia económica debido que se venía dedicando a la venta de productos de belleza de una conocida empresa, pero este rubro estaba inactivo debido a la pandemia.

Sin embargo, el juez supremo Hugo Núñez Julca consideró en su resolución que por sus antecedes como una persona con profesión de ingeniero agrónomo, que no tiene carga familiar, con diversos viajes al extranjero, y que recibe un sueldo de 15,600 soles mensuales como congresista entre 2011 y 2019, este argumento de que no tenía solvencia económica no podía ser aceptado y, más bien, permiten indicar que si tenía en los medios para pagar la caución.

Además, el juez indicó que Kenji Fujimori no cumplió con requisitos formales para este pedido como adjuntar la copia de la ficha registral de este inmueble y que dicho inmueble tenía ya un embargo de la Procuraduría. También se rechazó un pedido similar hecho por el excongresista Bienvivido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo, quienes deberán pagar cauciones de 50 mil soles y 30 mil soles.

PJ rechazó pedido para excluirlo del proceso penal

El excongresista Kenji Fujimori seguirá afrontando el proceso penal que se le sigue por las presuntas negociaciones realizadas para evitar que proceda el segundo pedido de vacancia presidencial contra el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Esto debido a que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la resolución judicial que declaro infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa legal del exparlamentario para que sea excluido de este proceso penal.

En dicho recurso se sostenía que los hechos atribuidos a Kenji Fujimori no constituyen los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado que se le imputan. No obstante, dicha sala desestimó la apelación de la defensa legal del exlegislador para anular el fallo del juez supremo Hugo Núñez Julca, quien rechazó este recurso en primera instancia.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?