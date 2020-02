El fiscal Reynaldo Abia sostuvo la noche de este viernes que exfuncionarios del Poder Ejecutivo han sido identificados dentro de la investigación que sigue el Ministerio Público contra la organización criminal ‘Los intocables ediles’ donde está involucrada la actual integrante de la Comisión Permanente, Luciana León.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el fiscal sostuvo que actualmente existen 17 cuadernos de colaboración en la investigación, cuya información es cruzada con las escuchas telefónicas legales que realiza el Ministerio Público. Agregó que gracias a este cruce de información se ha identificado a exfuncionarios del Ejecutivo, así como excongresistas de la República.

“Esta información está en cuadernos de colaboración y yo adelanté que hay nombres de congresistas, hay nombres de funcionarios de estos entes del Estado, estamos hablando del Poder Ejecutivo y están identificados estos nombres”, sostuvo.

Corroboración

En esa línea, el fiscal sostuvo que ahora trabajan en corroborar los vínculos que existían entre los personajes de las llamadas. Además, destacó que una de las personas involucradas en estas, se ha acercado a su despacho para brindar su colaboración al caso.

“Lo que estamos haciendo es corroborar los vínculos y las tratativas que pudieron haber tenido estas personas, tanto es así que para sorpresa de nosotros es que una persona se presentó de manera voluntaria y comenzó a colaborar con nosotros”, dijo.

Sobre amenazas

Respecto a si ha recibido amenazas desde que inició la investigación contra ‘Los intocables ediles’, el fiscal Abia dijo que no está preocupado en eso, pues solo le desconcentraría de su trabajo. Sin embargo, dijo que cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior.

“No quiero hacerme la víctima, porque si me preocupara en quién me amenaza y quién no, me desconcentraría de mi trabajo. Agradezco en ese sentido al Ministerio del Interior que me da toda la protección necesaria. Es la obligación del Estado”, dijo.