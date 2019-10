Luciana León realizó llamadas a Elías Cuba y Alex Peña, acusados de integrar 'Los Intocables Ediles'

Billy Félix Martel: Todo ese documento está en un sobre manila, ¿no loco?

Alias Manolo: Claro pe'.

Billy Félix Martel: Ya, la plata en otro sobre de manila también, ¿no?

Alias Manolo: No, no.

Billy Félix Martel: ¡No! La plata tiene que meterlo. Mételo en un sobre manila, la de carta chiquito la plata, así como la que tengo billete, de largo, y dentro al otro sobre manila grande. Yo voy a llamar a la tía, de repente tienen que dejar a alguien pe'. Engrámpalo.

Alias Manolo: Claro, ya.

Billy Félix Martel: Engrampa el billete, el sobre de manila del billete. Lo engrampas y lo metes en otro sobre de manila grande junto con los documentos para que no se vea. También lo engrampas y pones Alex nomás en el sobre. Ahorita voy a llamar.