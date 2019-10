'Los intocables ediles'

Esttos fueron los detenidos en el megaoperativo del 3 de agosto del 2018, así como sus funciones y cargos, según información del Ministerio del Interior.

-Elías Cuba Bautista, alias ‘El Uno’. Alcalde de La Victoria. Sindicado como el cabecilla de la organización criminal.

-Víctor Muchaypiña Reyes, ‘Muchaypiña’. Gerente Municipal. Supervisa y dispone acciones “legales” para beneficios de la organización previa coordinación con los “Jefes de Área”.

-Abundio Melgarejo Grijalva, ‘Melgarejo’. Funcionario edil. Dispone y dirige operativos de erradicación selectiva (a los ambulantes que no quiere pagar los sacan).

-Edgar Cueva Hernández, ‘Cueva’. Servidor de la Municipalidad. Recolecta el dinero del cobro de sisa del emporio comercial de Gamarra.

-Rafael Gómez Chinchay, ‘Gómez’. Servidor de la Municipalidad. Recolecta todo el dinero producto de los cobros de parqueo vehicular a través de los cajeros, promueve operativos para tener mayores espacios públicos y destinarlos a parqueos vehiculares para beneficio de la organización.

-Franco Félix de la Roca, ‘Franco’. Servidor de la Municipalidad. Supervisa, presiona y amenaza a los ambulantes para el pago de los empadronamientos y el pago de sisa, coordina la realización de operativos de erradicación.

-Juan Carlos Champi Cárdenas, ‘Champi’. Servidor de la Municipalidad. Cajero, recibe el dinero de todos los siseros de la zona comercial del distrito, entrega el dinero producto del cobro a ‘Cueva’.

-Nilton Olguín Rojas, ‘Nilton’. Servidor de la Municipalidad. Recibe el dinero de todos los parqueadores del emporio comercial de Gamarra, entrega el dinero producto del cobro a ‘Gómez’.

-Fredy Chirinos Quispe, ‘Fredy’. Cajero. Recibe el dinero de todos los siseros de la zona comercial del distrito, entrega el dinero producto del cobro por sisa a ‘Cueva’.

-Aldo Ruiz Llaja, ‘Aldo’. Cobrador de sisa de la avenida Grau, el jirón Misti, la avenida Luna Pizarro. Es cuñado de ‘Álvaro’.

-Víctor Lusquiños Vilela, ‘Veneno’. Cobrador de parqueo vehicular en el emporio comercial de Gamarra.

-Álvaro Cáceres Carpio, ‘Álvaro’. Recauda el dinero de todos los siseros del sector 2 (avenida Luna Pizarro, avenida Grau, jirón Renovación, jirón Huascarán y jirón Misti), entrega el dinero recaudado ‘Champi’.

-Pedro Manuel Mantilla Llaja, ‘Paredes’. Cobrador de sisa en la avenida Aviación. Entrega el dinero recaudado a ‘Champi’ y ‘Álvaro’.

-Víctor Vila Hidalgo, ‘Vila’. Cobrador de SISA en el emporio comercial de Gamarra, entrega el dinero al cajero ‘Champi’.

-Luis Navarro Salvador, ‘Mirko’. Supervisor, apoya activamente a los operativos de erradicación selectiva (los que no cumplen en pagar su cupo/sisa).

-Joao Castillo Barrera, ‘Joao’. Supervisor, confecciona las cartillas de autorización para ocupar puestos en la vía pública (empadronamiento), supervisa y presiona a los que no tienen cartilla para que realicen los pagos de cupo.

-Javier Camacho Salas, ‘Gordo Huver’. Supervisor del cobro de parqueo vehicular en zona de San Pablo (hermano del brazo armado de la organización).

-Eliseo Cuba Rodríguez, ‘El Hombre’, ‘El Dos’ o ‘El Maestro’. Hijo del alcalde de La Victoria. Realiza cobros por espacios públicos para la realización de ferias e instalación módulos de comida.

-Raúl de la Cruz Quispe, ‘Paisa’. Cobra a todos los comerciantes ambulantes instalados en las inmediaciones del Mercado de Frutas. Además, cobra el parqueo a los choferes de los camiones para descargar su mercadería. Entrega el dinero recaudado a ‘Mafalda’.

-Mauro Milton Suazo Pérez, ‘Suazo’ o ‘Chiquitín’. Supervisor del cobro de parqueo de Gamarra. Recoge el dinero producto de los cobros de cupos.

-Mery Yarma Aguirre, ‘Chilindrina’. Cobradora de parqueo vehicular en el Mercado de Frutas. Entrega el dinero a ‘Mafalda’.

-Pedro Guevara Slee, ‘Gordo’, ‘Kung-fu Panda’ o ‘Talibán’. Policía. Colaborador de la organización.

-Luis Castillo Llaja, ‘Kina’. Capturado en Comas.

Adicionalmente, el 8 de octubre del 2018 se detuvo a Alexander Peña Quispe (a) 'Alex, Ingeniero, Uno', señalad como cabecilla y financista.