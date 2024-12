“Los mecanismos de la justicia no funcionan”: Ricardo Briceño presenta libro sobre su batalla legal para ser apartado del caso Cócteles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Ricardo Briceño presenta libro sobre su batalla legal para ser apartado del caso Cócteles

Ricardo Briceño estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Ricardo Briceño, exjefe de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), presenta este martes su libro ¿Qué hago yo aquí?, en el que narra su batalla legal para ser apartado del caso Cócteles.

En Ampliación de Noticias, el empresario contó que, en la etapa preparatoria, presentó un recurso de sobreseimiento para ser apartado del juicio “porque no he cometido ningún delito”.

“Entregué pruebas de que no había cometido ningún tipo de delito y que no tenía razón de que siga siendo investigado o procesado. (...) Probé que había una enorme cantidad de pruebas sobre mi inocencia”, comentó.

“Una de ellas era una resolución que hizo la Fiscalía de La Victoria, que determinó que no había habido la comisión del delito de fraude a la persona jurídica Confiep. Es decir, no había estafado a Confiep. En consecuencia, como este es el delito fuente de lavado de activos, si no había delito fuente, no podía haber lavado de activos”, añadió.

Según contó, estaba confiado en que, basado en las pruebas presentadas, el juez Víctor Zúñiga Urday acoja su requerimiento y sea apartado del caso. Sin embargo, esto no ocurrió.

“Cuando presento los argumentos del sobreseimiento, estaba 100 % seguro que lo merecía. No ocurre nada de lo que uno piensa en la práctica. Y, como el sobreseimiento no es apelable, me fui a la justicia constitucional, porque consideré que se había librado mi derecho a la libertad”, añadió.



Nuevo recurso presentado

Ricardo Briceño indicó que decidió llevar su caso a la justicia constitucional, al considerar que se estaba violando su derecho a la libertad. Este recurso, aseguró, ya ha sido aceptado,

“Ha sido un camino como todo lo que he vivido en todos estos años, para llegar a la Corte Suprema Constitucional. No ha sido una línea recta. En la justicia peruana, no hay líneas rectas”, comentó.

“Es doloroso, es triste, como en realidad los jueces se han quitado la venda de la justicia y han visto culpables donde no hay. Cuando ellos deciden que alguien es culpable, los mecanismos de la justicia no funcionan. Eso es lo que yo denuncio en este libro”, añadió.

El empresario descartó que la aprobación de este recurso signifique que ya ha sido absuelto. Según dijo, ahora iniciará un proceso en la Segunda Sala Constitucional de Lima, que deberá solicitar al juez de la primera instancia que vuelva a revisar el caso del sobreseimiento “y tenga en cuenta los argumentos presentados, y tenga en cuenta que hay una resolución de la Fiscalía de La Victoria que dice que se archive el caso”.

“La Confiep ha negado haber sido estafada y lo ha negado siempre. Pero cuando los fiscales y los jueces se quitan la venda y ven a un culpable, no importa las pruebas. Eso es lo que narro en este libro. Es doloroso”, reflexionó.