Marcelo Odebrecht es llamado a declarar en juicio oral contra Ollanta Humala este lunes

El empresario es un testigo importante para el caso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala | Fuente: Agencia Brasil

El empresario brasileño, Marcelo Odebrecht, debe este lunes rendir su declaración como testigo en el juicio oral seguido al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por el presunto delito de lavado de activos.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que el interrogatorio de dicho empresario se desarrolle de manera virtual desde las 09 de la mañana con la participación de las partes que intervienen en este juicio oral.

Durante la última audiencia del caso realizada el 03 de noviembre, la Presidenta de dicho colegiado, Nayko Coronado, adelantó que van a esperar hasta este lunes para decidir cómo van a proceder en caso Marcelo Odebrecht no rinda su testimonio luego que los abogados de los implicados en este juicio oral dieran cuenta sobre el anuncio que hizo la Fiscalía de Brasil de suspender el mecanismo de cooperación jurídica internacional con la justicia peruana sobre el caso Lava Jato a pedido de la empresa brasilera.

"Nosotros vamos a esperar al día lunes a las 09 de la mañana conforme a la convocatoria necesitamos documentación, información oficial mientras tanto el mandato sigue vigente" remarcó la magistrada.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para el martes 08 de noviembre el interrogatorio del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simones Barata así como de un grupo de exejecutivos de esta constructora brasileña fijados del 14 al 21 del presente mes.

La jueza Nayko Coronado preciso, además, que no hay ningún tema de incidencia externa en relación con este juicio oral y por consiguiente van a continuar.

"Mientras no haya una comunicación oficial intraprocesal de cooperación internacional de alguno de los sujetos procesales con la actividad probatoria que corresponda, o de alguna autoridad, nosotros seguimos con normalidad sin ningún tipo de alteración. Es más, con toda la programación dispuesta de testigos, conforme al mandato judicial determinado por este órgano colegiado, así como los tramite de cooperación que hemos enviado", finalizó.

Rafael Vela reitera que los procesos no se afectan

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, aseguró este domingo que les sorprendió la decisión del Ministerio Público brasileño de suspender la cooperación jurídica con Odebrecht; sin embargo, reiteró que los procesos judiciales vinculados al caso que se desarrollan en el Perú, no se verán afectados.

“Los procesos en realidad no se afectan porque ya la prueba está válidamente incorporada, en el caso de esa acusación (Ollanta Humala y Nadine Heredia). En el resto de investigaciones siempre puede haber algún nivel de afectación; por ejemplo que una diligencia no se lleve a cabo en el extranjero como se han venido realizando, pero la afectación en general está plenamente asegurada por el acuerdo. Ahora hay muchas personas interesadas en que el acuerdo se caiga porque este ha sido no solamente un elemento indispensable para el avance de las investigaciones”, expresó en el programa Punto Final.