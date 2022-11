El fiscal volvió a defender los acuerdos realizados con Odebrecht | Fuente: Andina

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, aseguró este domingo que les sorprendió la decisión del Ministerio Público brasileño de suspender la cooperación jurídica con Odebrecht; sin embargo, reiteró que los procesos judiciales vinculados al caso que se desarrollan en el Perú, no se verán afectados.

“Los procesos en realidad no se afectan porque ya la prueba está válidamente incorporada, en el caso de esa acusación (Ollanta Humala y Nadine Heredia). En el resto de investigaciones siempre puede haber algún nivel de afectación; por ejemplo que una diligencia no se lleve a cabo en el extranjero como se han venido realizando, pero la afectación en general está plenamente asegurada por el acuerdo. Ahora hay muchas personas interesadas en que el acuerdo se caiga porque este ha sido no solamente un elemento indispensable para el avance de las investigaciones”, expresó en el programa Punto Final.

Vela Barba detalló algo que demostraría que Odebrecht quiere cumplir con su obligación dentro del acuerdo de colaboración eficaz al haber solicitado reprogramar la declaración de los testigos.

"Por supuesto es un asunto que tiene que implementarse a partir de una solución que ellos presentan dentro del contenido del documento, porque de hecho tienen que reunirse también con nosotros para materializar de qué manera se va a reprogramar. Eso pasa por el levantamiento de la suspensión en un primer plano”, manifestó.

Por otro lado, descartó que el acuerdo realizado en 2019 con Odebrecht fallara como manifestaron algunos críticos. Al contrario, señaló que en su gestión se pudo rescatar.

"Yo no lo vería de esa manera, sino objetivamente desde la perspectiva de que nosotros rescatamos un acuerdo que ya había fracasado. Cuando nos hicimos cargo del equipo especial, el acuerdo de colaboración eficaz estaba congelado por más de cuatro meses, de tal manera que nosotros rescatamos el acuerdo, protegimos esos cuatro proyectos y después de ello hemos incorporado mucha información valiosa que ha promovido que otras personas juridicas incluso dentro del Perú estén en el proceso de colaboración eficaz", puntualizó.

El Ministerio Público informó que recibió de la Procuraduría General del Brasil la comunicación sobre la suspensión temporal de la cooperación jurídica con el Perú para el caso Odebrecht, conocida por información periodística y que hasta hoy no se había reportado de manera oficial.

En un comunicado en sus redes sociales, la Fiscalía señaló que la suspensión temporal se dio ante la "información de la empresa Novonor (ex Odebrecht) en el sentido que se habría incumplido los términos de los acuerdos asumidos".

"El documento ha sido derivado al Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato para que formulen los esclarecimientos correspondientes a las observaciones que motivaron dicha suspensión, y sean remitidos oficialmente a Brasil", indica el Ministerio Público.