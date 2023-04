Procuraduría General del Estado denunció ante Fiscalía a María Cordero por presunto delito de cohecho pasivo

La denuncia contra María Cordero Jon Tay por el presunto delito de cohecho pasivo impropio deberá ser evaluada por la Fiscalía de la Nación. | Fuente: Congreso de la República

La Procuraduría General del Estado denunció ante la Fiscalía de la Nación a la congresista de la bancada de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente por el cargo de concusión en agravio del Estado.

La defensa legal de Estado adoptó esta medida tras la difusión de una denuncia periodística el último domingo 16 de abril en la que se atribuye a dicha legisladora un presunto recorte de sueldos a trabajadores de su confianza en su despacho congresal.

En dicha denuncia periodística se difundieron una serie de audios en los que se escucha a la legisladora María Cordero Jon Tay hacer coordinaciones con uno de sus trabajadores para el recorte de hasta el 75 por ciento de su remuneración.

Investigación preliminar

La denuncia de la Procuraduría General del Estado contra la legisladora María Cordero Jon Tay por el presunto delito de cohecho pasivo impropio deberá ser evaluada por la Fiscalía de la Nación que el último viernes inicio una investigación preliminar a la parlamentaria, pero solo por el delito de concusión en agravio del Estado.

En esta investigación preliminar fiscal fue comprendido Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República como presunto cómplice del delito de concusión en este caso.

Cabe recordar que María Cordero Jon Tay se suma a sus colegas Katy Ugarte, Rocío Torres, Magaly Ruiz y Heidy Juárez, quienes también fueron denunciadas por apropiarse del sueldo de sus trabajadores en el Congreso.

