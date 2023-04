"Vamos al cajero": Revelan supuestos audios de la congresista María Cordero Jon Tay exigiendo cobros irregulares a trabajador

-Congresista: "¿Ya, cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no? De una vez, porque cómo se llama (ininteligible) tiene que operarse".





-Trabajador: "El miércoles yo voy".







-Congresista: "No, no, no. Hoy día tiene que ser".





-Trabajador: "Es que ahorita no tengo".





-Congresista: "Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas. Es que yo necesito. Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez".





-Trabajador: "Claro, pero de ahí usted sabe que yo pago".





-Congresista: "¡No, vamos al cajero! ¡Es que yo no sé tus pagos! O sea, eso no tiene nada que ver. Esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Braden también lo ha dicho. Es intocable".







-Trabajador: "No me dio tiempo".







-Congresista: "No, vamos al banco. Por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco. Ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo Jockey hay un montón de bancos".







-Trabajador: "Claro, lo que pasa es que como ya le he explicado...".







-Congresista: "No, es que no. Yo no sé tu tema. Eso a ti te han depositado. Tú tienes tarjeta de crédito. Yo, siplemente, quiero que me cumplas lo que quedamos. Nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estar diciéndote a cada rato. Yo lo necesito, porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos, enfermo la señora, enfermo José y su esposa. Y ellos me han ayudado a mí. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos, todo, todos ellos, todo ese grupo y no ustedes; porque ellos sí me han ayudado en la campaña. Hay un compromiso con ellos, ¿entiendes? Todos ponen a la persona que le ayudaron, nadie te pone por nada ahí. Tú estás por Braden, nada más, y le pagas mal todavía, porque te porta mal conmigo y, al portarte mal conmigo, te portas mal con él; porque él me tiene una gran consideración. Yo le estoy apoyando en su campaña también. ¿Cómo le apoyo, a ver, cómo crees? ¿Del cielo así? Pa, pa, cae. Si dices que es tu amigo. ¿Y, entonces, qué cosa quieres?, ¿qué le deje de apoyar? Yo lo estoy apoyando con merchandising, con dinero. ¿De dónde crees que sale? Ya, pues, ¿él acaso te pide a ti? Él no te pide a ti, él me pide. Él está postulando también, hay que ser consciente".





Pagos y deudas





-Congresista: "O sea todo lo que llega, ¿todo va a ser para dar? ¿Y yo con qué pago lo de mi mamá? Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todas están empeñadas. Tengo que sacarlas.







-Congresista: "¿Acaso tú me has ayudado?¿Tú me has puesto tela, 100 mil dólares? yo me he gastado más de 300 mil dólares en la campaña. ¿Y, cómo crees tú, vendí mi carro, mis alhajas la empeñé. un terreno que tenía por ahí también lo tuve que vender. Una moto que tenía por ahí olvidada la tuve que vender. Me he quedado sin nada, no tengo ninguna alhaja de oro. Todo lo he vendido. Y empeñado. Cómo recupero mis cosas, y cómo recupero, con ayuda de la gente, que me pide, me pide. O sea tú crees que yo de la locura no más estoy así. No es locura. Yo estoy empeñada. Vuelvo a repetir. Pago también el departamento donde vivo y dónde vive mi mamá. Pago sus víveres y su medicina."







-Congresista: "Fuera de otras cosas de alimentos, fuera de las medicinas del jefe, fuera de lo que paga el jefe en La Centenario, yo lo pago"







-Congresista: "Y lo que yo gassto en la campaña y sigo gastando con la gente, yo no junto nada. Ustedes por lo menos tienen sus 4 mil, 5 mil en el bolsillo, líquidos. De ahí tienen sus gastos, pero los tienen seguros. Yo ni eso cubro, ni eos me llega porque todo es gasto.







-Congresista: "Todo es gasto. Una ida a Tumbes no más, cada vez que me iba en el tiempo de campaña, un ida y vuelta tenía que tener 5 mi, 8 mil, 10 mil soles.- Cuando iba Keiko tenía aque tener 30 mil, 50 mil en el bolsillo del chaleco. Cuando va Kenji, no baja 50 mil, 40 mil, hay que tener en el bolsillo. ¿Qué cosa crees tu? las camionetas alquiladas cuánto crees que me costaron"







-Congresista: "¿Y mis cuentas quién las ve? ¿Quieres que te enumere? ¿Qué te enumere y te saque todas las cuentas del banco para que veas cuánto debo? Dentro de poco voy a pasar a Infocorp, si no termino yo."