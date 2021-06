Marisol Pérez Tello: eventual indulto a Alberto Fujimori solo funcionaría si se hace respetando la ley

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, consideró que la única forma en que un indulto para Alberto Fujimori tenga viabilidad, en un eventual gobierno de su hija Keiko, es que se de en el marco de la ley y con el respeto a los proceso judiciales que afronta el exmandatario.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Pérez Tello sostuvo que entiende la posición de Keiko Fujimori para indultar a su padre. Sin embargo, no se puede saltar la ley y que esta gracia en un eventual gobierno de Fuerza Popular solo funcionaría si se respetan las normas.

“Yo entiendo a la hija, yo amé profundamente a mi padre y seguramente actuaría si no conociera de la ley reclamando o pidiendo esta misericordia, pero aquí hay un conjunto de reglas. Para mí la única garantía de que esto funcione es que se respete la ley”, señaló.

Posibilidad de indulto a Alberto Fujimori

Agregó que incluso si es que se lograra un indulto para Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos, el exmandatario aún afronta un proceso por el caso Pativilca, en el cual no procede dicha gracia. Pese a esto reconoció la postura de Keiko Fujimori, quien indicó que, si bien busca indultar a su padre, lo hará respetando la ley.

“Yo saludo que con posterioridad, en las preguntas que le hayan hecho sobre el tema, ella haya terminado diciendo que siempre será en el marco de la ley (…) Creo en los indultos y no creo que deban tener nombre y apellido, pero cuando no aplican, no aplican”, manifestó.

”En general el indulto no debe buscar impunidad, un indulto tiene que tener otros móviles y no es una facultad absoluta del Presidente de la República, tiene restricciones nacionales e internacionales”, dijo.

En contra de postura de Perú Libre

La exministra sostuvo que este escenario de un posible indulto al exmandatario solo se pueda dar dentro de un marco en el que se respete la ley, algo que consideró el partido de Perú Libre no garantiza. En esa línea, señaló que no podría apoyar la candidatura de Pedro Castillo.

“El partido del señor Cerrón, no me garantiza ese respeto a la ley. No solo por la conducta que él ha tenido, sino por la redacción de su plan de gobierno, porque el señor Castillo llegó finalmente a ser el candidato, pero no es parte del partido ni de la institucionalidad de Perú Libre y yo hago política para combatir precisamente esos modelos totalitarios”, dijo.

Marisol Pérez Tello sostuvo que entiende la postura de Keiko Fujimori, pero dijo que si ella quiere indultar a su padre debe hacerlo cumpliendo la ley. | Fuente: Andina

