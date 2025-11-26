Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Martín Vizcarra fue recluido en el penal de Barbadillo tras recibir condena de 14 años de prisión

Martín Vizcarra: expresidente fue recluido en el Penal de Barbadillo donde cumplirá su condena de 14 años
Martín Vizcarra: expresidente fue recluido en el Penal de Barbadillo donde cumplirá su condena de 14 años | Fuente: RPP/Jacqueline Meza
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El expresidente fue sentenciado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde el Poder Judicial lo condenó al acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El expresidente Martín Vizcarra fue recluido esta noche en el penal de Barbadillo por disposición del INPE. De esta manera, el exmandatario cumplirá su condena de 14 años dictado por el Poder Judicial en el mismo lugar donde está recluido Ollanta Humala y Pedro Castillo. 

Un equipo de RPP pudo constatar que el vehículo que trasladó al exmandatario llegó a las 9:20 p.m. Tras su ingreso a este lugar, la Policía Nacional desplegó un grupo de efectivos para resguardar los alrededores.  

Martín Vizcarra fue hallado culpable por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el delito de cohecho. Esto tras acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua para favorecer a empresas privadas de adjudicarse dos obras como Lomas de Ilo y la construcción de un hospital en dicha localidad.

Respecto del caso Lomas de Ilo, el juzgado impuso una pena de seis años de prisión contra el exmandatario; mientras que, por el Hospital de Moquegua, le dieron ocho años. 

El exmandatario deberá pagar 2 millones 336 mil soles por concepto de reparación civil, mientras que por concepto de días multa, el monto impuesto asciende a 94 900 soles. Asimismo, fue inhabilitado por 9 años para ejercer cargos públicos. 

"No es justicia"

El exmandatario, tras conocer la sentencia, escribió en su cuenta de X un mensaje para rechazar la condena que se le impuso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", fueron las primeras palabras del exmandatario tras la condena del Poder Judicial.

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", añadió Vizcarra en referencia a la precandidatura presidencial de su familiar. 

Así fue la reacción de Vizcarra tras escuchar la sentencia en su contra.
Así fue la reacción de Vizcarra tras escuchar la sentencia en su contra. | Fuente: Poder Judicial
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra INPE Penal de Barbadillo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA