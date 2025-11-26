Martín Vizcarra fue recluido en el penal de Barbadillo tras recibir condena de 14 años de prisión

El expresidente fue sentenciado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde el Poder Judicial lo condenó al acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El expresidente Martín Vizcarra fue recluido esta noche en el penal de Barbadillo por disposición del INPE. De esta manera, el exmandatario cumplirá su condena de 14 años dictado por el Poder Judicial en el mismo lugar donde está recluido Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Un equipo de RPP pudo constatar que el vehículo que trasladó al exmandatario llegó a las 9:20 p.m. Tras su ingreso a este lugar, la Policía Nacional desplegó un grupo de efectivos para resguardar los alrededores.

Martín Vizcarra fue hallado culpable por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el delito de cohecho. Esto tras acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua para favorecer a empresas privadas de adjudicarse dos obras como Lomas de Ilo y la construcción de un hospital en dicha localidad.

Respecto del caso Lomas de Ilo, el juzgado impuso una pena de seis años de prisión contra el exmandatario; mientras que, por el Hospital de Moquegua, le dieron ocho años.

El exmandatario deberá pagar 2 millones 336 mil soles por concepto de reparación civil, mientras que por concepto de días multa, el monto impuesto asciende a 94 900 soles. Asimismo, fue inhabilitado por 9 años para ejercer cargos públicos.

"No es justicia"

El exmandatario, tras conocer la sentencia, escribió en su cuenta de X un mensaje para rechazar la condena que se le impuso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", fueron las primeras palabras del exmandatario tras la condena del Poder Judicial.

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", añadió Vizcarra en referencia a la precandidatura presidencial de su familiar.