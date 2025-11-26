Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego de conocerse la sentencia de 14 años en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", fueron las primeras palabras del exmandatario tras la condena del Poder Judicial.

A través de su cuenta de X, Vizcarra Cornejo aseguró que la respuesta a esta resolución "está en las urnas".

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", escribió el exjefe de Estado en referencia a la precandidatura presidencial de su familiar por el partido Perú Primero.

Martín Vizcarra, hallado culpable de cohecho

Martín Vizcarra fue hallado culpable del delito de cohecho, al acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, determinó que Vizcarra Cornejo sí tuvo responsabilidad penal en el caso del delito de cohecho pasivo propio.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como gobernador regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", manifestó.

Respecto de Lomas de Ilo, el juzgado impuso una pena de seis años de prisión contra el expresidente, mientras que, por el Hospital de Moquegua, la pena impuesta asciende a ocho años de prisión. Con la sumatoria de ambas penas, la sentencia asciende a 14 años de pena privativa de la libertad, medida que será de carácter efectivo y de ejecución inmediata.