Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", expresó. | Fuente: EFE
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El expresidente fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En su primer pronunciamiento luego de conocer la sentencia, aseguró que su hermano, Mario Vizcarra, "continuará la lucha en las urnas".

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego de conocerse la sentencia de 14 años en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", fueron las primeras palabras del exmandatario tras la condena del Poder Judicial.

A través de su cuenta de X, Vizcarra Cornejo aseguró que la respuesta a esta resolución "está en las urnas".

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", escribió el exjefe de Estado en referencia a la precandidatura presidencial de su familiar por el partido Perú Primero.

Martín Vizcarra, hallado culpable de cohecho

Martín Vizcarra fue hallado culpable del delito de cohecho, al acreditarse que recibió S/ 2.3 millones en sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, determinó que Vizcarra Cornejo sí tuvo responsabilidad penal en el caso del delito de cohecho pasivo propio. 

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como gobernador regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", manifestó.

Respecto de Lomas de Ilo, el juzgado impuso una pena de seis años de prisión contra el expresidente, mientras que, por el Hospital de Moquegua, la pena impuesta asciende a ocho años de prisión. Con la sumatoria de ambas penas, la sentencia asciende a 14 años de pena privativa de la libertad, medida que será de carácter efectivo y de ejecución inmediata.

Te recomendamos

Informes RPP

Martín Vizcarra y el juicio que podría llevarlo a la cárcel

Después de cuatro años del inicio de la investigación fiscal, concluirá el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre el 2011 y 2014 como presidente regional de Moquegua. Vizcarra es acusado de recibir 2 millones 300 mil soles de sobornos a cambio de direccionar la concesión de los proyectos Lomas de Ilo y mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua. El Ministerio Público pide 15 años de prisión contra Vizcarra Cornejo. Conozcamos más del desarrollo del proceso en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA