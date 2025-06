Miembro de la JNJ señala que no se debió anular destitución de Patricia Benavides "porque el caso está judicializado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Francisco Távara, integrante de la Junta Nacional de Justicia, consideró este martes que, en su opinión, los magistrados no debieron votar a favor de la nulidad de la sanción que tenía la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido a que el caso se encuentra judicializado.

"Si hubiese participado y tenido que votar en este delicado tema, mi voto hubiese sido en consecuencia con la comunicación que estaba cursando y sobre todo decir: no puedo declarar la nulidad acá porque está judicializado, en primer lugar", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Távara reconoció que se abstuvo de participar en la votación sobre el caso de Patricia Benavides una semana antes, el pasado 6 de junio, porque consideró que no existía mucha información sobre este tema. En ese sentido, indicó que presentó por escrito las razones por las cuales no participaba.

"Yo hablé y le dije:'Presidente (refiriéndose a Gino Ríos Patio), estoy preocupado por este tema, no sabemos de qué se trata, yo no sé de qué se trata, no tengo ni copia del escrito o una resolución que conceda el uso de la palabra'. Intercambiamos palabra y me dijo que él tampoco conocía el escrito... luego le dije que me iba a excusar por escrito", sostuvo.

El miembro de la JNJ señaló además que en el documento que le presentó al titular de la Junta Nacional de Justicia que, tras recabar información, este asunto tenía el carácter de "cosa decidida".

"Yo le indico aquí que, por lo que había investigado, tenía el carácter de cosa decidida y había una resolución del pleno de la JNJ anterior que había sido objetivo de materia de recurso de reconsideración, también que había sido desestimado ese recurso, hubieron pedidos de nulidad también declarados improcedentes, entonces le dije que estamos en un caso de cosa decidida y argumenté que eso no se podía ver", añadió.