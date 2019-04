El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró ante los fiscales la semana pasada. | Fuente: AFP/Congreso/Poder Judicial

El Comercio publicó este martes la transcripción de parte del interrogatorio hecho por el Equipo Especial del caso Lava Jato a Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú. El miércoles 26, Barata respondió sobre el caso del Metro de Lima.

Si bien el expresidente Alan García falleció hace dos semanas, ello no evitó que el fiscal José Domingo Pérez pregunte por él para contextualizar la participación de Luis Nava Guibert y Miguel Atala en la recepción de dinero, a cambio de la entrega de obras a Odebrecht durante el segundo gobierno aprista.

Sobre Luis Nava

Jorge Barata dijo que “era un hombre que abría las puertas del doctor García, decía que era un hombre que abría las puertas del doctor García, o sea que era una persona que organizaba la agenda, que, si no lo tratásemos bien, n no iban a tener acceso al gobierno”.

Asimismo, indicó que el expresidente Alan García “sí tenía” conocimiento de la relación entre él y su secretario de Palacio de Gobierno. Además relató que cuando él y Luis Nava estaban en la casa de playa, “me dijo que sabía de que yo había pagado coimas, sobornos al doctor Alejandro Toledo, e insistió en esta conversa 3 o 4 veces, ¿no?”.

“Me dijo que conocía el asunto, y conocía el asunto porque el doctor Maiman había buscado al presidente, el doctor Joseph Maiman que había sido el intermediario del recibimiento de los recursos del doctor Toledo, que lo había buscado al doctor García para poder contarle su historia de mi acuerdo con él para pagamento del presidente Toledo”, contó.

Sobre Miguel Atala Herrera

Jorge Barata dijo que luego de haber pactado los pagos a Luis Nava, empezó a enviar el dinero en efectivo, pero “no conseguía hacerlo en la velocidad que él demandaba y en un determinado momento el doctor me dijo hay que apresurar esto”.

Contó que sugirió a Nava abrir una cuenta off-shore, pero él no aceptó: “Él dijo que no, quien va a hacer esto es el doctor Miguel Atala [...] Atala me llama, nos reunimos en su casa en San Isidro, Santo Toribio, porque quedaba en la misma calle de nuestra oficina, y me ha dado su teléfono celular y todo eso, y lo [he] puesto en contacto con la gente nuestra de operaciones estructurales [estructuradas] para poder abrir la cuenta y pudiese ver los saldos que había quedado en cuanto a US$3 millones, entonces el doctor Atala tuvo este papel, decía el que prestó su nombre para abrir una empresa para ceder los recursos que faltaba se pagaran del doctor”.

Sobre la participación de la constructora Odebrecht con el Gobierno de Alan García

Jorge Barata dijo que, si “no hubiéramos hecho un aporte de campaña, difícilmente se hubiese logrado una reunión tan pronta, tan rápida y con tanta disponibilidad del gobierno”, en referencia a la reunión entre Marcelo Odebrecht y Alan García.

“O sea, las empresas que no aportan, que no ayudan, también nos eran [ininteligible]. Esa es una lógica muy simple, pero muy verdadera dentro de los negocios", comentó sobre los aportes a la campaña del APRA en el 2006.

Asimismo, dijo que conversó con el expresidente Alan García sobre el valor de la obra del proyecto del Metro de Lima. “Esa vez que me llamó en viva voz una de las preguntas que me hizo fue ¿Y cuánto es el valor del proyecto, ¿no? Y nosotros oiga según nuestros estudios es tanto, no me acuerdo la cifra, pero fue una de las preguntas que me hizo en esta conversación”, contó.