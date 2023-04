Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista | Fuente: RPP

El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo aclaró que el expresidente Alejandro Toledo "agotó todas las posibilidades" para evitar la extradición activa, tanto desde el punto de vista jurisdiccional e incluso político-administrativo.

En entrevista con el programa Todo se sabe, Miguel Pérez Arroyo recordó que las dos últimas "peticiones de emergencia" que hizo Alejandro Toledo fueron denegadas por la justicia de Estados Unidos por lo que implica ya el inminente traslado al Perú en los próximos días.

"Una vez que llegue aquí va a tener que hacer su control de identidad, su traslado seguramente al Penal de Barbadillo y a partir de ese momento su internamiento, previo su control de integridad física para los efectos administrativos", indicó.

"Dudo muchísimo (que el traslado sea la próxima semana) tiene que ser rápido, mañana, pasado mañana o el lunes como mucho", sostuvo.

Miguel Pérez Arroyo sostuvo que la defensa de Alejandro Toledo podrá sustentar un tema humanitario para evitar la prisión preventiva. Sin embargo, consideró que el Penal de Barbadillo es una cárcel cómoda, "sui generis, hecho para personas con problemas médicos al tener un auxilio médico permanente".

"Desde el momento que él ya está en espacio aéreo peruano él ya está bajo mandato de prisión preventiva, ya no bajo la lógica de que es un ciudadano extraditable, sino un ciudadano extraditado. Una vez que pisa territorio peruano no hay posibilidad que él pida que lo manden a su casa, va a tener que ir a Barbadillo, supuestamente, y a partir de ahí eso su abogado podrá pedir un cese de prisión, una variación, a raíz de los datos que han ido dado, su edad, sus enfermedades, sus patologías neoplásicas, el cáncer que supuestamente tiene", añadió.

Como se sabe, este viernes Alejandro Toledo se entregó este viernes a las autoridades de EE.UU. para ser extraditado a Perú para afrontar los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por el caso Interoceánica.

El exmandatario debió llegar a las 11:00 a.m. a la sede del Palacio de Justicia de San José, en California, por lo que en ese momento se informó del vencimiento del plazo. Sin embargo, RPP Noticias pudo conocer que el exmandatario acudió a una sede judicial distinta a la esperada, un movimiento del fundador de Perú Posible que ha hecho que no se tengan imágenes de su entrega.

