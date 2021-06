Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Andina

El excongresista Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, señaló que el argumento del fiscal José Domingo Pérez sobre que él y Lourdes Flores Nano estarían colaborando para que Keiko Fujimori evada a la justicia "es el más triste porque denota mucha subjetividad". Además, señaló que la argumentación de esta solicitud fue "jurídica y política".

"Si Lourdes Flores, Miguel Torres, Óscar Urviola están luchando porque exista una transparencia en los resultados de las elecciones, no veo cómo podría alguien argumentar que estamos coludidos para poder lograr la libertad de Keiko Fujimori. Nosotros hemos dicho que, sea el resultado que fuere el del Jurado Nacional de Elecciones, lo vamos a respetar", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el también abogado cuestionó que el juez Víctor Zúñiga no haya tomado en consideración una resolución de una sala superior que precisaba que los testigos que se encuentran imposibilitados de poder tener contacto con Keiko Fujimori "son aquellos que tuviesen que ver con aportes simulados o aportes falsos".

"En mi caso, evidentemente, ese supuesto no se presenta. A mí me invitaron como testigo para hablar sobre un tema de unos proyectos de ley que nunca presenté en el Congreso y, más descabellado aún, en el caso de la señora Lourdes Flores donde no ha hecho ningún aporte a Fuerza Popular y, por lo tanto, la regla suena bastante peculiar", señaló.

Acatarán resolución judicial

Torres cuestionó, además, que el fiscal no presentara el pedido de prisión preventiva meses atrás, cuando se encontraba realizando actividades de la campaña fujimorista, sino "cuando Lourdes Flores y yo aparecemos en defensa de la transparencia de los votos, entonces es imposible dividir el tema jurídico del político, se tienen que leer de manera conjunta".

"Si a nosotros nos están impidiendo hablar con Keiko Fujimori es porque nosotros hemos decidido acompañarla en esta pelea por la transparencia de los votos electorales. Qué coincidencia que justo en el que nosotros aparecemos para luchar estos votos, nos limitan la comunicación. Pero no se preocupen, en vez de intimidarnos, en vez de amedrentarnos, yo estoy seguro que vamos a estar mucho más comprometidos, respetando la precisión del juzgado: no nos comunicaremos con Keiko Fujimori, pero eso no nos ata de manos ni nos limita de seguir dedendiendo el derecho a conocer la verdad", señaló.

Pese a estos cuestionamientos, el vocero de Fuerza Popular aseguró que acatará la resolución que lo prohíbe comunicarse con Keiko Fujimori. Al respecto, mencionó que desde el lunes ha cortado comunicación con la candidata presidencial mientras se resuelve la apelación que ha presentado la defensa legal contra esta medida.

"Ni Lourdes Flores ni yo nos comunicaremos con Keiko Fujimori hasta que se resuelva la apelación en este extremo, en donde estamos solicitando que no se limite este tipo de comunicaciones porque también se limitan los derechos. Nosotros nada tenemos que ver con los aportes simulados y cuando nos impiden la comunicación se está perjudicando el derecho a una debida defensa y a una vida política", indicó.

