Ministerio Público pidió 10 años de prisión para expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia

El fiscal Germán Juárez Atoche inicio la etapa de alegatos del juicio que le sigue al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. En esta etapa, el representante del Ministerio Público sustenta los fundamentos para conocer los motivos por los cuales se acusa a la expareja presidencial.

Durante su sustentación, el fiscal indicó que Ollanta Humala y Nadine Heredia son coautores del delito de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido dinero ilícito proveniente de Venezuela durante la campaña presidencial del 2006.

"Esa pretensión punitiva por parte del Ministerio Público con relación al hecho concreto que hemos señalado, que se le atribuye a Ollanta Humala Tasso, el Ministerio Público está solicitando 10 años de pena privativa de la libertad, en cuanto a este extremo, y 365 días multa", sustentó el magistrado.

Cabe precisar que este mismo requerimiento de prisión por este caso fue solicitado para la exprimera dama Nadine Heredia; su madre, Antonia Alarcón; su hermano, Ilán Heredia, así como para su amiga Rocío Calderón. Cabe precisar que, luego de la etapa de alegatos, las defensas de las partes tomarán la palabra.



Segunda fecha del juicio oral

Este martes se llevó a cabo el segundo día de la audiencia por el juicio oral que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, quienes fueron investigados por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. La sesión estaba prevista para iniciar a las 9 de la mañana; sin embargo, comenzó una hora después.

El primer punto de la audiencia fue el inicio de la etapa de alegatos de la Fiscalía; es decir, sustentar los argumentos por los cuales se acusa a la expareja presidencial y a otros por el presunto delito de lavado de activos. La demora de este punto se dio porque la defensa del Partido Nacionalista pidió la exclusión de este partido del juicio oral.

Al respecto, el juez declaró infundada la petición de sustraer de este proceso penal al Partido Nacionalista Peruano, presuntamente, por tratarse de una organización política que estaba disuelta y que incluso no tenía inscripción. La decisión que fue notificada a las partes y que tiene un carácter de inimpugnable, con lo cual el partido continuará siendo juzgado.

Otro factor que influyó en este retraso es que algunos abogados, como el doctor César Nakazaki, indicaron que no se puede iniciar la etapa de debate porque no se encontraba presente Martín Belaúnde Lossio. Se trata de la segunda fecha en la que el empresario no participa de la audiencia virtual por un presunto problema de salud.

