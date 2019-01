La fiscal de la Nación interina, Zoraida Ávalos, reiteró su disposición de apoyar y reforzar el trabajo de las fiscalías especializadas en investigar los casos Lava Jato y de crimen organizado, cuyos integrantes en algunos casos denunciaron haber sido víctimas de hostilización.

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, la magistrada, que reemplazó en el cargo a Pedro Chávarry, reconoció que "el común denominador" de las quejas que realizan los fiscales que investigan el caso Lava Jato, crimen organizado y otros de corrupción de funcionarios es la falta de fiscales. En ese sentido, reiteró su apoyo a los equipos especiales.

"No solamente es darle fiscales. Mi gestión, si va a dar fiscales, no les voy a imponer, ellos escogen, porque creo que así debe ser por la reserva de la investigación. Me decía el doctor Rafael (Vela) que ellos quieren fiscales pero ellos dan el nombre y yo no les voy a escoger porque creo que así debe ser, igual con las doctoras del Callao", explicó.

La magistrada también advirtió que según las fiscales del Callao hasta el momento del total de 41 conversaciones telefónicas interceptadas solo se ha escuchado y trabajado el 50%. Ante esto, adelantó que conformará un equipo especializado para estas escuchas a fin de conocer a nuevos funcionarios públicos involucrados.