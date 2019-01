Pedro Chávarry dijo que detrás de las marchas hay oenegés como IDL, Proética y Transparencia. | Fuente: EFE

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry aseguró que las marchas en su contra realizadas luego que removiera del Equipo Especial Lava Jato a los magistrados José Domingo Pérez y Rafael Vela fueron “pagadas” e, incluso, dijo que detrás de ellas están oenegés como IDL, Proética y Transparencia.

“A los fiscales no se les califica por la popularidad ni por las encuestas. Se les califica por su trabajo. Nosotros no nos basamos en el tumulto de las marchas, porque yo tengo entendido, lo conozco y lo sé por experiencia, que estas marchas fueron pagadas. La gente no sale a la calle a reclamar por el debido proceso. Son abonadas por las oenegés, por alguna institución”, declaró en una entrevista en ATV.

El extitular del Ministerio Público sostuvo que en las movilizaciones hay ciudadanos venezolanos que, según su hipótesis, habrían sido pagados para protestar en su contra.

“En mi casa, en Año Nuevo, había gente gritando “Fuera Chávarry, Chávarry corrupto”. Mandé a preguntar quiénes eran y eran 20 venezolanos. ¿Qué hacían los venezolanos gritando “Fuera Chávarry”?”, se preguntó.

“Son organizadas de esa manera, incluso las que marchan por la avenida Abancay. Son gente que no sabe ni por qué marcha, pero llevan los letreros criticando”, sentenció.





“Una falta de respeto”

En respuesta, el congresista Alberto de Belaúnde rechazó que las marchas contra Chávarry hayan sido pagadas y calificó lo dicho por el exfiscal de la Nación como “una falta de respeto a los ciudadanos”.

“Es una vergüenza que se diga que son personas pagadas. Yo estuve en la marcha del jueves pasado y lo que encontré fueron familias, estudiantes y colectivos. Todos impulsados por un gran cariño al país y por hartazgo hacia la corrupción e impunidad”, dijo también a ATV.