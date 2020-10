Nuevo juicio oral a Daniel Urresti por la muerte de reportero gráfico Hugo Bustios comenzará el 26 de noviembre

Poder Judicial iniciará el 26 de noviembre el nuevo juicio oral a Daniel Urresti por la muerte del reportero gráfico, Hugo Bustios | Fuente: Andina

El Poder Judicial programó para el próximo 26 de noviembre el inicio del nuevo juicio oral contra el exministro del interior y actual congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, por la muerte de reportero gráfico Hugo Bustios, ocurrido en la provincia ayacuchana de Huanta en 1988, cuando se desempeñaba como jefe de la base contrasubersiva de Castropampa.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional especializada del Poder Judicial fijó para esa fecha la audiencia de instalación de este juicio oral a partir de las nueve de la mañana la cual se realizará de manera virtual debido a la pandemia de la COVID-19.

Este nuevo juicio oral no se pudo instalar el pasado dos de setiembre luego que la defensa legal de Daniel urresti solicitó a dicho tribunal que se le concediera un plazo razonable para terminar de evaluar las pruebas presentadas contra su defendido y porque, además el extitular del interior presentaba síntomas relacionados al nuevo coronavirus lo que motivó que sea aislado y sometido a la prueba de descarte donde dió negativo al virus.

Como se recuerda, el cinco de octubre del 2018 el colegiado "B" de la Sala Penal Nacional absolvió a Daniel Urresti al considerar que no habían fundamentos para acreditar su responsabilidad en este caso. No obstante, abril del 2019, La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía al congresista y ordenó que sea sometido a un nuevo juicio oral por otro tribunal tras concluir que no hubo una valoración adecuada de las pruebas testimoniales y documentales.

El fiscal Superior, Luis Landa Burgos, solicitó al poder judicial que Daniel Urresti sea condenado a 25 años de prisión en este caso.

El magistrado pidió además que el extitular del Interior pague la suma de 300 mil soles como reparación civil en favor de los herederos legales de Hugo Bustios así como 200 mil soles , por el mismo concepto, en favor del periodista Eduardo Rojas Arce que resulto herido en este caso.

Mediante su cuenta de twitter, Daniel Urresti,informó sobre la fecha de su nuevo juicio oral y escribió además que se encuentra listo para demostrar, otra vez , su inocencia.